МОСКВА/ГРОЗНЫЙ, 28 дек — РИА Новости. Страница агрегатора авиабилетов United Airline Network (UAN) появилась по адресу бывшего аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook, который был заблокирован администрацией американской соцсети.
По информации uan.ru, агрегатор зарегистрирован на общество с ограниченной ответственностью "Креол Тревел", располагающееся в Екатеринбурге. РИА Новости пока не располагает комментарием представителей uan.ru.
Кроме того, перестала работать англоязычная версия страницы Кадырова в Instagram, которая в первый день блокировки была доступна.
Кадыров, отвечая на вопрос о блокировке своих аккаунтов в соцсетях, заявил, что спокойно относится "к этой мышиной возне США". Кроме того, у главы Чечни появился аккаунт в новой социальной сети Mylistory, которая является отечественным аналогом Instagram, сделанным российскими разработчиками с Северного Кавказа.
В американской компании Facebook ранее объяснили блокировку аккаунта Кадырова его внесением в санкционный список США.