МОСКВА/ГРОЗНЫЙ, 28 дек — РИА Новости. Страница агрегатора авиабилетов United Airline Network (UAN) появилась по адресу бывшего аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook, который был заблокирован администрацией американской соцсети.

Первая запись на бывшей странице Кадырова по адресу facebook.com/rkadyrov95/ появилась 24 декабря — на следующий день после блокировки аккаунты главы Чечни, которая до сих пор указана на официальном сайте главы и правительства республики. Первые два поста предлагают купить "самые дешевые авиабилеты" из Грозного в Москву и из Грозного в Берлин соответственно.

По информации uan.ru, агрегатор зарегистрирован на общество с ограниченной ответственностью "Креол Тревел", располагающееся в Екатеринбурге. РИА Новости пока не располагает комментарием представителей uan.ru.

Кроме того, перестала работать англоязычная версия страницы Кадырова в Instagram, которая в первый день блокировки была доступна.

Русскоязычные профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать в субботу, 23 декабря. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщается, что она недоступна. Во вторник Роскомнадзор сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях.

Кадыров, отвечая на вопрос о блокировке своих аккаунтов в соцсетях, заявил, что спокойно относится "к этой мышиной возне США". Кроме того, у главы Чечни появился аккаунт в новой социальной сети Mylistory, которая является отечественным аналогом Instagram, сделанным российскими разработчиками с Северного Кавказа.

В американской компании Facebook ранее объяснили блокировку аккаунта Кадырова его внесением в санкционный список США.