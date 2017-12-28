"Жэньминьван" и Sputnik China запустили совместную бизнес-энциклопедию

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Русскоязычный сайт "Жэньминьван" и информационное агентство Sputnik China запустили перекрёстную российско-китайскою онлайн-энциклопедию для малого и среднего бизнеса. На сайте "Жэньминьван" российские читатели смогут получить ключевую информацию о юридических, финансовых и культурных особенностях построения бизнеса в Китае. Главы проекта по мере наполнения охватят такие темы, как административные послабления, налоговые льготы, перспективные ниши для развития бизнеса, а также особенности делового этикета. Отдельное внимание будет уделено реальным кейсам успешного создания предприятий на китайском рынке.

Аналогичные страницы энциклопедии для аудитории Китая, интересующиеся российской бизнес-средой, будут доступны на Sputnik China.

"Средние и малые предприятия Китая и России не только являются свежей силой, стимулирующей экономическое развитие двух стран, но и играют важную роль в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве. При поддержке правительств двух стран постепенно углубляется взаимодействие между средними и малыми предприятиями Китая и России, постоянно создаются новые модели сотрудничества, давая толчок продвижению двусторонних торгово-экономических связей" — сообщил Посол КНР в РФ Ли Хуэй.

"Очевидно, что крупные совместные проекты имеют огромное значение в двусторонних отношениях, но мы также считаем, что не менее, если не более важным, является реализация проектов в области малого и среднего бизнеса. Именно развитие таких проектов, контактов между тысячами предпринимателей двух стран должен стать главным элементом развития экономик двух стран" — отметил Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и председатель российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.

Это уже четвертый совместный проект "Жэньминьван" и Sputnik China. Публикация энциклопедии реализуется в рамках деятельности Совета по СМИ Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.

Интернет-портал "Жэньминьван" — крупная интернет-платформа, созданная одной из 10 крупнейших газет мира "Жэньминь жибао" в 1997 году и, главным образом, ориентированная на новости. Вещает на 9 иностранных языках в форматах текстовых сообщений, фотографий, видео, микроблога и мобильных устройств. Издание работает 24 часа в сутки и предлагает всему миру самую разнообразную информацию, содержание которой затрагивает такие сферы, как политика, экономика, общество, культура и др.

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