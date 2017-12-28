Рособрнадзор лишил лицензии еще один частный вуз

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Рособрнадзор в период с 22 декабря по 28 декабря прекратил действие образовательной лицензии у Национального института недвижимости и инвестиций и запретил прием студентов в Петербургский институт иудаики, сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщил Рособрнадзор, действие лицензии Национального института недвижимости и инвестиций прекращено на основании решения арбитражного суда. Прием студентов в Петербургский институт иудаики запрещен за неисполнение предписаний в установленные сроки.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.