На благоустроенных улицах Москвы поток пешеходов вырос, заявили власти

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Поток пешеходов на московских улицах после благоустройства вырос в два раза, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в четверг.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, городская среда преобразилась после благоустройства, и теперь "общественные пространства стали новыми точками притяжения".

"А благодаря фестивалям, концертам, уличным театральным постановкам – еще и центрами культурной жизни столицы. Теперь по городу хочется гулять, любоваться им. Пешеходный поток на некоторых благоустроенных улицах увеличился более чем в два раза", — сказала вице-мэр.

Как отметили в ассоциации туроператоров России, центр Москвы "выглядит очень привлекательно, на уровне европейских и международных грандов". "И дело не только в новогоднем оформлении. Появилось больше пешеходных улиц. Их освободили от рекламы, убрали провода и столбы", – цитирует оргкомитет вице-президента ассоциации Александра Курносова.