Аксенов назвал "чемпионов" среди городов Крыма по числу самостроев

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Лидерами среди крымских городов по числу выявленных незаконных строений стали Алушта, Ялта и Судак, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, речь идет об объектах, которые возведены в заповедниках, пляжных и парковых зонах.

"В этих зонах работа претензионная, которая направлена на снос этих объектов, будет вестись и дальше. Постоянно. Объектов выявляется достаточно большое количество. На сегодня Алушта, Ялта, Судак – чемпионы по количеству объектов, строительство которых ведется по документам непонятного происхождения. Сейчас анализ этих документов проходит. Более тысячи объектов таких в каждом городе", — сказал Аксенов на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, уже сделана съемка всех городов квадрокоптером.

"Сейчас новый архитектор лично объезжает каждый объект. Проводится визуальная оценка наличия нарушений, которые портят архитектурный облик города", — подчеркнул Аксенов.

При этом глава республики подчеркнул, что больше всего незаконных объектов уже снесено в Алуште.

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