ФАС назвала сроки решения проблемы с допуском такси в московские аэропорты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения аэропортам Московского авиаузла в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси; вопрос должен быть решен в первом квартале 2018 года, иначе аэропорты будут очень серьезно оштрафованы, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
По его словам, служба на это среагировала, собрав большое совещание. "И уже получаем сейчас соответствующие решения властей по аэропортам, поскольку всем были направлены предупреждения. Конечно, на первой линии в связи с антитеррористической угрозой должны быть те водители, которые прошли проверку спецслужб, и это обязательно для всех. Но почему при этом нужно выбирать одну фирму?" — отметил он.
"Мы либо решим (этот вопрос – ред.), либо вынесем просто очень жесточайшие штрафы в отношении аэропортов и администрации. Я думаю, никто этого не хочет. Когда с нами было совещание, они согласились, что надо менять сложившуюся ситуацию", — добавил глава ФАС.