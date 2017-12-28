ФАС назвала сроки решения проблемы с допуском такси в московские аэропорты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения аэропортам Московского авиаузла в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси; вопрос должен быть решен в первом квартале 2018 года, иначе аэропорты будут очень серьезно оштрафованы, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Мы обсуждаем и почти добились окончательного решения всех администраций аэропортов в отношении таксистов. Там очень ограниченное количество фирм было допущено к перрону и к первой линии аэропортов. И к нам обратился мэр Москвы и губернатор Московской области с тем, что аэропорты Московского авиаузла ограничивают конкуренцию, резко ограничив допуска соответствующих компаний и конкретных таксистов", — рассказал глава службы.

По его словам, служба на это среагировала, собрав большое совещание. "И уже получаем сейчас соответствующие решения властей по аэропортам, поскольку всем были направлены предупреждения. Конечно, на первой линии в связи с антитеррористической угрозой должны быть те водители, которые прошли проверку спецслужб, и это обязательно для всех. Но почему при этом нужно выбирать одну фирму?" — отметил он.

"Поэтому мы намерены уже до конца января, сейчас уже это в стадии реализации, потребовать резкого расширения таксопарков и водителей, которые будут допущены к перрону и к первой линии. И спецслужбы нам уже дали добро на это. Я думаю, к концу января мы этот процесс существенным образом изменим, а завершим эту работу в течение двух-трех месяцев, первого квартала", — заявил Артемьев.

"Мы либо решим (этот вопрос – ред.), либо вынесем просто очень жесточайшие штрафы в отношении аэропортов и администрации. Я думаю, никто этого не хочет. Когда с нами было совещание, они согласились, что надо менять сложившуюся ситуацию", — добавил глава ФАС.