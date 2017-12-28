Выбор РИА Новости: главные курьезы 2017 года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В уходящем году произошло немало громких курьезов, как международных, так и российского масштаба: активно обсуждались таинственное слово covfefe авторства президента США Дональда Трампа, депутат Госдумы Наталья Поклонская, приписавшая цитату Чацкого из комедии "Горе от ума" полководцу Суворову, и депутаты Красноярского края, вдвое увеличившие себе зарплаты.
Повеселили интернет-пользователей "Ждун" — скульптура художницы из Нидерландов, ставшая популярным мемом, и вице-губернатор Петербурга, уличивший бакланов в порче крыши "Зенит Арены". Активное обсуждение в СМИ, в первую очередь американских, вызвала супруга японского премьера Акиэ Абэ, которая то ли не смогла, то ли не захотела общаться с Трампом.
Тайное послание Трампа
"Несмотря на постоянную негативную в прессе…" — такой незаконченный твит появился в аккаунте президента США. Несмотря на то, что американский лидер, скорее всего, имел в виду coverage (освещение в СМИ), пользователи соцсетей пытались найти альтернативные трактовки его посланию. Так, например, переводчик Google определил, что слово covfefe имеет происхождение из самоанского языка, однако не предложил вариантов перевода.
Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее. Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Между тем официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил: "Я думаю, президент и узкая группа людей точно знают, о чем шла речь".
Еще один прокол случился с призывом Трампа к британскому премьеру Терезе Мэй — президент США призвал британского премьер-министра Терезу Мэй "сфокусироваться" лучше на борьбе с терроризмом после того, как Лондон выступил против размещения в его Twitter материалов британской ультраправой организации. Правда, опубликовав свой твит, Трамп по ошибке указал ник @theresamay, который принадлежит не британскому премьеру, а пользователю Терезе Скривенер. Спустя 19 минут он написал новый твит, уточнив аккаунт Мэй, и удалил при этом предыдущий.
Забыть английскийThe New York Times об ужине на саммите G20 в Гамбурге, американский президент Дональд Трамп посетовал на то, что сидевшая рядом с ним Акиэ Абэ не говорит по-английски, а сидеть молча час 45 минут — столько длился ужин — непросто.
Американские СМИ усомнились в том, что супруга Абэ не говорит на английском языке и предположили, что она притворялась из нежелания общаться с Трампом. В подтверждение своих догадок журналисты опубликовали видео, на котором Акиэ Абэ именно на английском языке на одном из форумов в Нью-Йорке в 2014 году с трибуны зачитывает приветственную речь.
Не хватило место
На тот момент, когда госсекретарь США подтвердил свое участие во встрече, все номера в отелях города были уже забронированы. Тиллерсону пришлось остановиться в санатории в деревне в 30 минутах езды от города. В результате его коллегам приходилось проделывать этот путь, чтобы встретиться с главой американского внешнеполитического ведомства.
Южная Корея, Индонезия — какая разница?
"Индонезия — мусульманская страна, свинину нельзя", — заметил Путин.
"Южная Корея… Какая разница", — ответил глава Минсельхоза.
Путаница со странами вызвала в зале смех. На видеозаписи с совещания видно, что глава государства тоже засмеялся и закрыл лицо руками.
Чацкий или Суворов?Вести.fm" она приписала знаменитую фразу Чацкого из комедии Грибоедова "Горе от ума" полководцу Александру Суворову: "Знаете, как говорится, "служить хочу, да прислуживать тошно".
Ведущая уточнила, что фраза звучит как "служить бы рад, прислуживаться тошно". Поклонская согласилась, отметив, что высказывание принадлежит Суворову, на что ведущая с удивлением поинтересовалась "не Чацкий ли у Лермонтова" так сказал, в свою очередь перепутав автора комедии, но тут же исправилась, пояснив, что имела в виду Грибоедова.
Слова Поклонской вызвали волну шуток в соцсетях, но нашлись и те, кто защищал депутата, утверждая, что изначально фраза принадлежит все-таки Суворову, а Грибоедов после использовал ее в своей комедии.
Ждун пришел
В русскоязычном интернете скульптура стала широко известна как "Ждун" (в украинском и белорусском сегментах интернета — Ждун, Почекун и Пачакун) в начале 2017 года и стала популярным мемом, объектом шуток и фотожаб, а также выражением отношения к ожиданиям — россияне на собственном опыте знают, что такое очереди.
На Украине депутат Борислав Береза принес на заседание Верховной Рады мягкую игрушку "Ждуна", которую на некоторое время водрузил на трибуну парламента, заявив, что "Ждун" пришел в Раду подождать "от кабмина каких-то позитивных действий".
Микрозайм под немаленькие проценты
В середине 2016 года жительница Омутнинска взяла займ на 20 дней под 292% годовых, а затем заключила дополнительное соглашение об изменении срока возврата денег и увеличении процентов до 2379%.
При этом по закону полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть. На середину прошлого года категория микройзаймов ограничивалась ставкой в 795,1% годовых. Районный прокурор внес представление в адрес руководства микрофинансовой организации, после чего процентную ставку снизили, а сотрудника, допустившего нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.
Без отрыва от работы
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как медперсонал следит за серией пенальти прямо во время операции и празднует успех чилийской сборной. Матч завершился победой Чили со счетом 0:3, а вот для медиков просмотр закончился проверкой. Руководство больницы заявило, что категорически осуждает подобное поведение врачей и сам факт наличия включенного телевизора в операционной. При этом госпиталь сообщил, что сама операция прошла успешно, а состояние прооперированного пациента удовлетворительное.
Крещеный Люцифер
В своем посте "ВКонтакте" их мать Наталья Меньшикова рассказала, что детей тайно крестили родственники еще летом 2016 года, однако родителям стало об этом известно только сейчас.
"Мы получили нож в спину, страшное предательство. Мы в депрессии и истерике. Моя мать, бабка мужа, свекровь, все были в сговоре, даже брат мужа знал, и все молчали", — посетовала женщина.
В этой связи она считает, что нужно ограничить права РПЦ по крещению детей — либо вообще запретить проведение обряда крещения над лицами младше 14 лет, либо при обязательном наличии письменного, заверенного нотариусом согласия родителей на крещение ребенка, без которого совершение этого обряда является преступлением. По ее мнению, если ребенка все же крестят, то священнослужитель должен будет понести наказание и отбыть тюремный срок.
Бакланы-разрушители
Албин рассказал, что при эксплуатации стадиона были выявлены некоторые проблемы, к примеру, со светоотражающей пленкой. По его словам, оказалось, что защита от птиц работает неправильно, и, например, баклан, своим мощным клювом разрушает цельность пленки.
Позже на своей странице в соцсети Facebook Албин попросил не относиться слишком серьезно к его словам о бакланах, но пользователи соцсетей успели поиронизировать над его словами, написать несколько стихов и придумать множество шуток.
Мишлен по ошибке
Гид "Мишлен" (Michelin) — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов в мире. Он выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов.
Составители рейтинга на 2017 год перепутали кафе в Шере, где комплексный обед стоит 12,5 евро, с одноименным заведением в департаменте Эсон, где обед обойдется уже в 48 евро. Из-за технической ошибки на сайте рейтинга был неверно указан адрес, и в бистро хлынул поток гурманов. В то же время, в печатной версии гида "Мишлен" ошибки не обнаружено.
Ошибку исправили довольно быстро, но хозяева, столкнувшиеся неожиданной славой, поспешили сообщить, что и в их кафе все приготовлено с душой.
Из Домодедово за 50 тысяч
Полицейские задержали водителя "Мерседеса", который оказался жителем Московской области. Против него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Таксист вернул журналисту деньги и принес извинения.
На деньги клиентов
Уголовное дело в отношении сестер возбуждено по статье об особо крупном мошенничестве. В Сбербанке рассказали, что расследование проводится при активном содействии службы безопасности банка.
"Мы предоставляем правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании. До его окончания воздержимся от комментариев", — сказали в банке.
Поощрить себя
Принятие закона вызвало большой общественный резонанс, краевая прокуратура даже начала проверку. В "Единой России" закон назвали "чисто техническим", поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже десять лет. Спикер регионального парламента Александр Усс (ЕР) заявил, что принятый закон — грубая ошибка: депутаты отнеслись к нему как к техническому "и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях". По словам Усса, принятый закон на самом деле не повышал заработную плату, а "открывал возможность это сделать".
Несмотря на все объяснения, депутаты позже отменили скандальный закон из-за отрицательной реакции общества.
Чужой среди своих
Уилшоу, 40 лет поддерживающий идеи сторонников превосходства белой расы, заявил о своем намерении покинуть радикальную партию. По его словам, его мать была наполовину еврейкой. Уилшоу рассказал телеканалу Channel 4, что нетрадиционная сексуальная ориентация была неприемлема в его кругу и ее приходилось скрывать. "Было один или два случая, когда меня заподозрили в том, что я — гей, я подвергся нападкам", — сказал он. Он признался, что при этом сам наблюдал за тем, как члены его группы издеваются над другими.
Уилшоу заявил, что совершал насильственные действия в отношении других людей, но не нападал на представителей меньшинств. "Я никогда бы не сделал этого, но видел случаи, когда группа людей приставала к другим просто из-за того, что те были чернокожими. Это было мне противно, я отвергал это, старался не думать об этом", — добавил он.
Жадность — это вредно
В итоге женщина оказалась в больнице, где врачи смогли извлечь купюры. Пациентка пожаловалась, что в хорошем состоянии удалось достать всего 5,7 тысячи долларов, а остальные купюры за время пребывания в желудке "испортились". Власти не имеют к ней претензий, так как деньги были получены законным путем — от продажи ряда активов бывшей пары.
Похититель коров
Айви рассказала журналистам, что нетелившиеся коровы, как правило, очень любопытны, и именно поэтому они последовали за необычным визитером, но владельцы фермы вскоре вернули коров обратно.