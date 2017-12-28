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Общество

Выбор РИА Новости: главные курьезы 2017 года

14:4728.12.2017
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В уходящем году произошло немало громких курьезов, как международных, так и российского масштаба: активно обсуждались таинственное слово covfefe авторства президента США Дональда Трампа, депутат Госдумы Наталья Поклонская, приписавшая цитату Чацкого из комедии "Горе от ума" полководцу Суворову, и депутаты Красноярского края, вдвое увеличившие себе зарплаты.

Повеселили интернет-пользователей "Ждун" — скульптура художницы из Нидерландов, ставшая популярным мемом, и вице-губернатор Петербурга, уличивший бакланов в порче крыши "Зенит Арены". Активное обсуждение в СМИ, в первую очередь американских, вызвала супруга японского премьера Акиэ Абэ, которая то ли не смогла, то ли не захотела общаться с Трампом.

Тайное послание Трампа

89-я церемония вручения Оскара в Голливуде, Лос-Анджелес. Архивное фото
© AP Photo / Chris Pizzello
Трамп: конфуз на вручении "Оскара" случился из-за зацикленности на политике
В уходящем году несколько раз отличился президент США Дональд Трамп. Американский лидер активно пользуется своим аккаунтом в Twitter, чтобы выразить свою позицию по тому или иному вопросу, и периодически допускает оплошности. Бурную реакцию пользователей интернета вызвала его опечатка в Twitter, за день ставшая самым популярным хэштегом в США и вызвавшая шквал насмешек в сети.

"Несмотря на постоянную негативную  в прессе…" — такой незаконченный твит появился в аккаунте президента США. Несмотря на то, что американский лидер, скорее всего, имел в виду coverage (освещение в СМИ), пользователи соцсетей пытались найти альтернативные трактовки его посланию. Так, например, переводчик Google определил, что слово covfefe имеет происхождение из самоанского языка, однако не предложил вариантов перевода.

Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее. Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Между тем официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил: "Я думаю, президент и узкая группа людей точно знают, о чем шла речь".

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей во время встречи с губернатором Виргинских островов Кеннетом Мэппом в Пуэрто-Рико. 3 октября 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Виргинских островов. Трамп заявил, что встретился с самим собой
Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу президентские выборы 2016 года, в шутку предположила, что загадочная опечатка Трампа в Twitter — "тайное послание русским". Слово появилось на футболках и многочисленных интернет-мемах, а спустя несколько месяцев американская винодельня City Winery даже представила новое красное вино Covfefe, названное в честь загадочного слова.

Еще один прокол случился с призывом Трампа к британскому премьеру Терезе Мэй — президент США призвал британского премьер-министра Терезу Мэй "сфокусироваться" лучше на борьбе с терроризмом после того, как Лондон выступил против размещения в его Twitter материалов британской ультраправой организации. Правда, опубликовав свой твит, Трамп по ошибке указал ник @theresamay, который принадлежит не британскому премьеру, а пользователю Терезе Скривенер. Спустя 19 минут он написал новый твит, уточнив аккаунт Мэй, и удалил при этом предыдущий.

Забыть английский

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Nicholas Kamm 
Президент из комиксов: как Трамп сделал Twitter фактором политики в США
Американские СМИ заподозрили супругу японского премьера Синдзо Абэ Акиэ Абэ в притворстве. Рассказывая изданию The New York Times об ужине на саммите G20 в Гамбурге, американский президент Дональд Трамп посетовал на то, что сидевшая рядом с ним Акиэ Абэ не говорит по-английски, а сидеть молча час 45 минут — столько длился ужин — непросто.

Американские СМИ усомнились в том, что супруга Абэ не говорит на английском языке и предположили, что она притворялась из нежелания общаться с Трампом. В подтверждение своих догадок журналисты опубликовали видео, на котором Акиэ Абэ именно на английском языке на одном из форумов в Нью-Йорке в 2014 году с трибуны зачитывает приветственную речь.

© AFP 2017 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во Флориде
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во Флориде

Не хватило место 

Библиотека твитов Трампа
© РИА Новости / Ольга Денисова
В Нью-Йорке в библиотеку твитов Трампа выстроилась очередь
Госсекретарю США Рексу Тиллерсону не хватило места в отелях немецкого Бонна, где в феврале проходила министерская встреча "Группы двадцати".

На тот момент, когда госсекретарь США подтвердил свое участие во встрече, все номера в отелях города были уже забронированы. Тиллерсону пришлось остановиться в санатории в деревне в 30 минутах езды от города. В результате его коллегам приходилось проделывать этот путь, чтобы встретиться с главой американского внешнеполитического ведомства.

© AP Photo / Ronald ZakГоссекретарь США Рекс Тиллерсон на полях СМИД ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017
© AP Photo / Ronald Zak
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на полях СМИД ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

Южная Корея, Индонезия — какая разница? 

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трамп запустил "таракана". Для собственной пользы и России
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев оговорился в ходе совещания по развитию сельхозсектора, перепутав Южную Корею с Индонезией, чем рассмешил президента Владимира Путина. Министр рассказывал о том, как Германия экспортирует продукты животноводства в разные страны. Он отметил, что Берлин сбывает более трех миллионов тонн свинины на рынках Китая, Индонезии и Японии ежегодно.

"Индонезия — мусульманская страна, свинину нельзя", — заметил Путин.

"Южная Корея… Какая разница", — ответил глава Минсельхоза.

Путаница со странами вызвала в зале смех. На видеозаписи с совещания видно, что глава государства тоже засмеялся и закрыл лицо руками.

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© kremlin.ru
"Какая разница?" - Ткачев перепутал Индонезию с Кореей и насмешил Путина

Чацкий или Суворов?

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поклонская отказалась от "дворянского титула"
А вот депутат Госдумы Наталья Поклонская запуталась в цитатах. В эфире радиостанции "Вести.fm" она приписала знаменитую фразу Чацкого из комедии Грибоедова "Горе от ума" полководцу Александру Суворову: "Знаете, как говорится, "служить хочу, да прислуживать тошно".

Ведущая уточнила, что фраза звучит как "служить бы рад, прислуживаться тошно". Поклонская согласилась, отметив, что высказывание принадлежит Суворову, на что ведущая с удивлением поинтересовалась "не Чацкий ли у Лермонтова" так сказал, в свою очередь перепутав автора комедии, но тут же исправилась, пояснив, что имела в виду Грибоедова.

Слова Поклонской вызвали волну шуток в соцсетях, но нашлись и те, кто защищал депутата, утверждая, что изначально фраза принадлежит все-таки Суворову, а Грибоедов после использовал ее в своей комедии.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 20 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 20 декабря 2017

Ждун пришел

Скульптура Homunculus Loxodontus Маргрит ван Брифорт. Архивное фото
© Фото : Margriet van Breevoort
Автор "Ждуна" работает над его женской версией "Ждуней"
Небывалую популярность получил в русскоязычном сегменте интернета "Ждун" — скульптура художницы из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, символизирующая терпеливое пассивное ожидание. Свою самую известную скульптуру ван Брифорт создала в 2016 году — под названием Homunculus loxodontus от латинских слов homunculus (человечек) и loxodontus (африканский слон), хотя на самом деле его голова имеет черты морского слона (mirounga).

В русскоязычном интернете скульптура стала широко известна как "Ждун" (в украинском и белорусском сегментах интернета — Ждун, Почекун и Пачакун) в начале 2017 года и стала популярным мемом, объектом шуток и фотожаб, а также выражением отношения к ожиданиям — россияне на собственном опыте знают, что такое очереди.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЧеловек в костюме "Ждуна"
© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек в костюме "Ждуна"

Интернет-герой Ждун в отделении Почты России на улице Бауманская во время запуска проекта Почта без очередей
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Почта России" запустила в Москве проект "Почта без очередей"
Пользователи сети обнаружили, что "Ждун" универсален и его образ вписывается практически в любую ситуацию. Изображение "Ждуна" помещали на картины известных художников — Homunculus loxodontus отметился в образе незнакомки Крамского, девочки с персиками Серова, боярыни Морозовой Сурикова, Моны Лизы Леонардо Да Винчи и многих других. "Ждуна" лепили из снега, делали мягкие игрушки, расписанные под гжель фигурки. В сети даже звучали высказывания о том, что "Ждун" стал новым национальным символом России.

На Украине депутат Борислав Береза принес на заседание Верховной Рады мягкую игрушку "Ждуна", которую на некоторое время водрузил на трибуну парламента, заявив, что "Ждун" пришел в Раду подождать "от кабмина каких-то позитивных действий".

Микрозайм под немаленькие проценты  

Девушка разрезает пластиковую карту. Архивное фото
© Fotolia / Bacho Foto
С петлей на шее: кто берет микрозаймы
Прокуратура Кировской области выявила организацию, которая выдавала краткосрочные денежные займы под 2379% годовых, сообщает региональное надзорное ведомство. Прокуратура Омутнинского района обнаружила нарушение в ходе проверки в одном из офисов микрозаймов.

В середине 2016 года жительница Омутнинска взяла займ на 20 дней под 292% годовых, а затем заключила дополнительное соглашение об изменении срока возврата денег и увеличении процентов до 2379%.

При этом по закону полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть. На середину прошлого года категория микройзаймов ограничивалась ставкой в 795,1% годовых. Районный прокурор внес представление в адрес руководства микрофинансовой организации, после чего процентную ставку снизили, а сотрудника, допустившего нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Без отрыва от работы 

Соковыжималка компании Juicero
© Фото : Juicero
Названы худшие гаджеты года
Сотрудники клинического госпиталя при университете Чили не смогли сделать выбор между профессиональным долгом и любовью к футболу: врачи смотрели матч между командами Чили и Португалии на Кубке конфедераций прямо во время сложной хирургической операции.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как медперсонал следит за серией пенальти прямо во время операции и празднует успех чилийской сборной. Матч завершился победой Чили со счетом 0:3, а вот для медиков просмотр закончился проверкой. Руководство больницы заявило, что категорически осуждает подобное поведение врачей и сам факт наличия включенного телевизора в операционной. При этом госпиталь сообщил, что сама операция прошла успешно, а состояние прооперированного пациента удовлетворительное.

Крещеный Люцифер 

Обезъяны под впечатлением. Архивное фото
© Depositphotos / AnnaTamila
Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года
В Перми родители-сатанисты узнали о тайном крещении в православной церкви своих сыновей — Люцифера и Вольдемара.

В своем посте "ВКонтакте" их мать Наталья Меньшикова рассказала, что детей тайно крестили родственники еще летом 2016 года, однако родителям стало об этом известно только сейчас.

"Мы получили нож в спину, страшное предательство. Мы в депрессии и истерике. Моя мать, бабка мужа, свекровь, все были в сговоре, даже брат мужа знал, и все молчали", — посетовала женщина.

В этой связи она считает, что нужно ограничить права РПЦ по крещению детей — либо вообще запретить проведение обряда крещения над лицами младше 14 лет, либо при обязательном наличии письменного, заверенного нотариусом согласия родителей на крещение ребенка, без которого совершение этого обряда является преступлением. По ее мнению, если ребенка все же крестят, то священнослужитель должен будет понести наказание и отбыть тюремный срок.

Бакланы-разрушители 

Кадр из фильма Коммунист. В роли В.И. Ленина Борис Смирнов
© РИА Новости / В. Чегляков
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Образ Ленина в кино: "от великого до смешного…"
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в интервью изданию "Спорт день за днем" уличил бакланов в том, что они портят крышу "Зенит Арены".

Албин рассказал, что при эксплуатации стадиона были выявлены некоторые проблемы, к примеру, со светоотражающей пленкой. По его словам, оказалось, что защита от птиц работает неправильно, и, например, баклан, своим мощным клювом разрушает цельность пленки.

Позже на своей странице в соцсети Facebook Албин попросил не относиться слишком серьезно к его словам о бакланах, но пользователи соцсетей успели поиронизировать над его словами, написать несколько стихов и придумать множество шуток.

Мишлен по ошибке 

Глобальная атака вируса-вымогателя
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Они в укромном месте Бритни Спирс: смешные истории о "русских хакерах"
Маленькое бистро Bouche à Oreille в департаменте Шер во Франции из-за технической ошибки получило звезду знаменитого ресторанного рейтинга "Мишлен" и некоторое время не могло справиться с потоком посетителей.

Гид "Мишлен" (Michelin) — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов в мире. Он выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов.

Составители рейтинга на 2017 год перепутали кафе в Шере, где комплексный обед стоит 12,5 евро, с одноименным заведением в департаменте Эсон, где обед обойдется уже в 48 евро. Из-за технической ошибки на сайте рейтинга был неверно указан адрес, и в бистро хлынул поток гурманов. В то же время, в печатной версии гида "Мишлен" ошибки не обнаружено.

Ошибку исправили довольно быстро, но хозяева, столкнувшиеся неожиданной славой, поспешили сообщить, что и в их кафе все приготовлено с душой.

Из Домодедово за 50 тысяч 

Джеймс Коми. Архивное фото
© REUTERS / Joshua Roberts
"Смешной розыгрыш": глава ФБР посмеялся над новостью о своей отставке
Жертвой мошенничества чуть не стал чилийский журналист Гаспар Саез Миранда, приехавший на освещение Кубка конфедераций в Москву. За поездку в такси из столичного аэропорта Домодедово в отель в центре столицы он заплатил 50 тысяч рублей. После того, как простодушный чилиец понял, что был обманут, он обратился в полицию.

Полицейские задержали водителя "Мерседеса", который оказался жителем Московской области. Против него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Таксист вернул журналисту деньги и принес извинения.

На деньги клиентов 

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян объявила конкурс на самую смешную расшифровку названия ЦРУ
Две сотрудницы Сбербанка решили "гульнуть" на деньги клиентов: менеджеров по работе с клиентами сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых задержали в московском автосалоне, где девушки покупали новый Ferrari. По данным следствия, девушки работали с юридическими лицами и имели доступ к счетам клиентов. Дадашевы перевели на счета фирм-однодневок, а затем обналичили 40 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении сестер возбуждено по статье об особо крупном мошенничестве. В Сбербанке рассказали, что расследование проводится при активном содействии службы безопасности банка.

"Мы предоставляем правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании. До его окончания воздержимся от комментариев", — сказали в банке.

Поощрить себя 

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов перед началом первого заседания Государственной Думы РФ нового созыва
© РИА Новости / Илья Питалев
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Милонов: я поджег "туалет" Навального? Смешно
Скандал вызвало решение депутатов Красноярского края о повышении себе зарплаты вдвое. Народные избранники приняли решение повысить себе и другим категориям госслужащих заработную плату: в среднем предполагалось, что зарплата парламентария вырастет со 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Закон был подписан губернатором, но уточнялось, что повышение состоится лишь в случае корректировок краевого бюджета.

Принятие закона вызвало большой общественный резонанс, краевая прокуратура даже начала проверку. В "Единой России" закон назвали "чисто техническим", поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже десять лет. Спикер регионального парламента Александр Усс (ЕР) заявил, что принятый закон — грубая ошибка: депутаты отнеслись к нему как к техническому "и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях". По словам Усса, принятый закон на самом деле не повышал заработную плату, а "открывал возможность это сделать".

Несмотря на все объяснения, депутаты позже отменили скандальный закон из-за отрицательной реакции общества.

Чужой среди своих 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лавров и Джонсон обменялись шутками про пальто
Один из лидеров британской радикально-националистической партии "Национальный фронт" Кевин Уилшоу впервые открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и рассказал о своем еврейском происхождении.

Уилшоу, 40 лет поддерживающий идеи сторонников превосходства белой расы, заявил о своем намерении покинуть радикальную партию. По его словам, его мать была наполовину еврейкой. Уилшоу рассказал телеканалу Channel 4, что нетрадиционная сексуальная ориентация была неприемлема в его кругу и ее приходилось скрывать. "Было один или два случая, когда меня заподозрили в том, что я — гей, я подвергся нападкам", — сказал он. Он признался, что при этом сам наблюдал за тем, как члены его группы издеваются над другими.

Уилшоу заявил, что совершал насильственные действия в отношении других людей, но не нападал на представителей меньшинств. "Я никогда бы не сделал этого, но видел случаи, когда группа людей приставала к другим просто из-за того, что те были чернокожими. Это было мне противно, я отвергал это, старался не думать об этом", — добавил он.

Жадность — это вредно 

Вид Дипломатической приемной в Белом доме в Вашингтоне
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Верной дорогой идете… Странные шутки Белого дома
До больницы довела жадность 28-летнюю жительницу Колумбии: женщина съела девять тысяч долларов в купюрах по 100 долларов, чтобы не делиться ими с бывшим гражданским мужем. По данным прокуратуры, женщина рассталась со своим молодым человеком и собиралась уехать жить в Панаму. Сбережения, которые были нажиты за время их совместной жизни, она решила просто съесть, чтобы не отдавать половину экс-бойфренду.

В итоге женщина оказалась в больнице, где врачи смогли извлечь купюры. Пациентка пожаловалась, что в хорошем состоянии удалось достать всего 5,7 тысячи долларов, а остальные купюры за время пребывания в желудке "испортились". Власти не имеют к ней претензий, так как деньги были получены законным путем — от продажи ряда активов бывшей пары.

Похититель коров

Кадр из сериала Игра престолов. Кхал Дрого. Архивное фото
© Home Box Office, Inc.
Актер из "Игры престолов" извинился за шутку с изнасилованием
На юге Канады речной бобер увел с пастбища 150 коров. Хозяйка стада Адриенна Айви, опубликовавшая в Facebook необычное видео, рассказала, что зверь забрел на ферму случайно. Его появление вызвало необычную реакцию у молодых телок, пасущихся на территории хозяйства. 150 коров пошли за грызуном и покинули ранчо. На видео стадо коров бредет за бобром, самые смелые пытаются подойти поближе, но потом отскакивают назад.

Айви рассказала журналистам, что нетелившиеся коровы, как правило, очень любопытны, и именно поэтому они последовали за необычным визитером, но владельцы фермы вскоре вернули коров обратно.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Викторович
Курьёзы, говорите? Про микрозайм, крещение, Домодедово, деньги клиентов, поощрить себя - это всё курьёзно? И посмеяться, наверное, нужно? Ха! Ха. Ха...
15:06
28.12.2017
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  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
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Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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