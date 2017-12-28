Продление программы маткапитала зависит от экономики, заявил глава ПФР

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Продление программы материнского капитала по истечении четырех лет будет зависеть от состояния экономики России и доходов граждан, а также от демографической ситуации, заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Ранее Совет Федерации одобрил президентский закон, который продлевает программу материнского капитала до конца 2021 года и предоставляет возможность направлять средства маткапитала на оплату платных образовательных услуг дошкольного образования.

"Я так понимаю, будет постоянно мониториться эффективность этой программы, и будет все зависеть от состояния нашей экономики, от состояния доходов наших граждан и от того, какими мерами нужно будет стимулировать через четыре года рождаемость в том числе, потому что материнский капитал был прежде всего направлен на решение демографической проблемы", — сказал Дроздов в эфире телеканала "Россия 24".