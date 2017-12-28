Глава ПФР прокомментировал идею о повышении пенсионного возраста

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Решение о повышении пенсионного возраста в России не должно и не будет приниматься без широкого обсуждения, пока идет дискуссия и изучение темы, заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов

"Демография, в том числе, связана и с дискуссией о пенсионном возрасте. Конечно, с одной стороны у нас достаточно низкий возраст, но с другой стороны, если взять, например, мужчин, то продолжительность их жизни на пенсии допустимо низка. Это первый фактор, где нужно подумать. И вторая тема, которая была обозначена президентом, это рынок труда. У нас не так много рабочих мест, которые для женщин свыше 55 и для мужчин свыше 60 лет", — сказал Дроздов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поэтому в настоящее правительство по этому поводу никаких решений не принимает, идет дискуссия, изучают эту проблему. И, как и было сказано, без обсуждения такие решения принимать не должны и не будут", — добавил он.