Глава МЧС Пучков попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости, опубликовав новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня".

В "молнии" говорится, что все мероприятия по безопасности чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, будут решены на уровне мировых стандартов. В новости для "Динамики дня" глава МЧС заверил, что 2017 год завершается очень позитивно, страна к встрече нового года готова.

Новости сразу же стали доступны подписчикам агентства и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня" и затем были опубликованы на сайте Ria.ru.

Затем министр был награжден памятным сертификатом от МИА "Россия сегодня".

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