Аппарат Москальковой проверит московский указ о приемных семьях

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой проанализирует обоснованность указа департамента соцзащиты Москвы, согласно которому приемные родители должны заключать с органами опеки дополнительные соглашения о воспитании детей, заявил руководитель аппарата омбудсмена Иван Соловьев.

Согласно указу от 19 сентября 2017 года, приемные семьи должны заключать с органами опеки столицы дополнительные соглашения. Новый документ предусматривает ежегодное прохождение психологических тестов опекунами и детьми, предоставление характеристик из школ на детей, допущение в квартиру семьи не только сотрудников органов опеки, но и других специалистов, а также ряд других требований.

"Я попрошу наше профильное подразделение разобраться в этой ситуации… Мы будем реагировать", — заявил Соловьев журналистам в четверг.

Руководитель аппарата подчеркнул, что следует проанализировать соответствие данного документа федеральным законам, а также изучить, не являются ли новые нормы избыточными. "Если там (в указе — ред.) содержатся положения, которых нет в законе, если они избыточны, если дом превращается в проходной двор, надо разбираться", — отметил Соловьев.