Третий пересадочный контур метро Москвы назовут "Большой кольцевой линией"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Третий пересадочный контур метро в Москве назовут "Большой кольцевой линией".

"Закончилось голосование по выбору названия для #ТПК. Самый популярный вариант — "Большая кольцевая линия". Его выбрали сами москвичи на портале Активный гражданин. Третий пересадочный контур, важнейший для города строящийся объект, теперь будет называться именно так", — написал Собянин в социальной сети ВКонтакте.

Третий пересадочный контур будет включать 31 станцию. Протяженность линии составит 67 километров, она будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и МЦК.