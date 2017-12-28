Россия всегда будет помнить имена военных, погибших в Сирии, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия всегда будет помнить имена павших при выполнении боевой задачи в Сирии, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими, выполнявших боевые задачи в Сирии.

"Мы всегда будем помнить наших товарищей, павших при исполнении боевой задачи. Они погибли, защищая Россию. Их имена будут навечно записаны в списки частей, в которых они служили, на их подвигах будет воспитываться молодое поколение офицеров и солдат. Семьи, родители, дети, родные и близкие всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены нашей заботой и поддержкой, мы все сделаем для этого", — сказал Путин.

"Прошу почтить память павших", — добавил президент.

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