Экс-глава Приморья Миклушевский станет и.о. ректора Московского политеха

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший губернатор Приморья Владимир Миклушевский будет назначен в четверг исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

"Сегодня будет назначен исполняющим обязанности ректора", — сказал Емельянов.

В конце сентября – начале октября покинули свои посты 11 глав регионов, в том числе занимавший тогда должность губернатора Приморья Миклушевский. Вместо них были назначены врио глав регионов, в этих субъектах федерации в следующем году ожидаются выборы.