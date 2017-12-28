Омские власти рекомендовали чиновникам не брать подарки от друзей

НОВОСИБИРСК, 28 дек – РИА Новости. Власти Омской области рекомендовали чиновникам не принимать подарки от друзей, даже если речь идет о личных торжественных мероприятиях, так как это может быть компрометирующим и вызвать сомнение в честности, говорится в сообщении на портале правительства региона.

В правительстве пояснили, что контролируют соблюдение госслужащими запрета на получение подарков в связи с исполнением служебных обязанностей. Это положение касается лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих, работников ряда организаций.

"Должностным лицам не рекомендуется получать подарки или какие-либо иные вознаграждения, в том числе на личных торжественных мероприятиях, от своих друзей. Прием таких подарков может их скомпрометировать и повлечь возникновение сомнений в их честности, беспристрастности и объективности", — заявили в региональном правительстве.

Запрет не распространяется на случаи получения госслужащими подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Полученные подарки чиновники должны сдать.

В управлении губернатора по профилактике коррупционных и иных правонарушений отметили, что получение подарка в других случаях создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность решений чиновников, а также влечет ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а когда подарок расценивается как взятка, возможна уголовная ответственность.