Красноярский аэропорт оштрафовали за нарушение прав инвалидов

КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Красноярский аэропорт привлечен к административной ответственности за отсутствие лифтов и специальных платформ для инвалидов в одном из терминалов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры), по результатам рассмотрения которого ООО "Аэропорт Емельяново" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20000 рублей", — говорится в сообщении.
"Емельяново" во вторник торжественно открыло новый терминал площадью 58 тысяч квадратных метров и пропускной способностью от 2,5 до 5 миллионов пассажиров в год. Комплекс оборудован шестью телескопическими трапами, современной техникой для обработки багажа и системами безопасности. Со среды аэропорт обслуживает все внутренние рейсы через новый терминал.