Красноярский аэропорт оштрафовали за нарушение прав инвалидов

КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Красноярский аэропорт привлечен к административной ответственности за отсутствие лифтов и специальных платформ для инвалидов в одном из терминалов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как отмечает ведомство, в терминале №1 нет пассажирских лифтов и подъемных платформ для доступа колясочников в цокольный этаж, где находятся зал ожидания, кафе, представительства авиакомпаний, а также камера хранения багажа. Также в здании отсутствует система средств информации и сигнализации об опасности, предусматривающая визуальную, тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги.

"В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры), по результатам рассмотрения которого ООО "Аэропорт Емельяново" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20000 рублей", — говорится в сообщении.

"Емельяново" во вторник торжественно открыло новый терминал площадью 58 тысяч квадратных метров и пропускной способностью от 2,5 до 5 миллионов пассажиров в год. Комплекс оборудован шестью телескопическими трапами, современной техникой для обработки багажа и системами безопасности. Со среды аэропорт обслуживает все внутренние рейсы через новый терминал.