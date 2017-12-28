МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки разработать паспорт проекта "Цифровая школа", соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина РФ.

"Минобрнауки России (О.Ю. Васильевой) до 15 февраля 2018 года представить в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам паспорт приоритетного проекта "Цифровая школа" с расчётом необходимых бюджетных ассигнований для поэтапной реализации мероприятий приоритетного проекта в субъектах Российской Федерации", — говорится на сайте.

Также отмечается, что проект должен быть координирован с планами мероприятий по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Кроме того, Минобрнауки в рамках допланирования проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ" поручено завершить проработку предложений по совершенствованию правового регулирования при использовании одними вузами онлайн-курсов других, включая проработку финансового обеспечения и госконтроля, и обеспечить включение необходимых мероприятий в проект, а также совместно с Минкомсвязью РФ разработать способы объективного мониторинга показателей проекта.