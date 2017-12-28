Глава ФАС вошел в Совет при президенте по делам физкультуры и спорта

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава ФАС Игорь Артемьев вошел в Совет при президенте по делам физической культуры и спорта, соответствующий указ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

"Включить в состав Совета следующих лиц: Артмемьев И.Ю. — руководитель ФАС России, председатель Высшего совета Федерации регби России", — говорится в указе.

Также, согласно документу, в Совет войдут Михаил Дегтярев — председатель комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Александр Усс — врио губернатора Красноярского края, а Виктор Толоконский — экс-губернатор Красноярского края — покидает совет.

А также Сергей Фурсенко становится президентом акционерного общества "Футбольный клуб "Зенит".