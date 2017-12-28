Электроснабжение в Карелии, нарушенное из-за непогоды, восстановлено

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Электроснабжение около 8,25 тысячи бытовых потребителей в Карелии, нарушенное из-за непогоды, восстановлено, следует из справки-доклада о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

В среду с 10.00 до 19.00 из-за сильного мокрого снега происходили отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал "МРСК Северо-Запада" – "Карелэнерго", ТСО — "Прионежская сетевая компания" (ПСК).

Без электроснабжения оставались около 8,25 тысячи бытовых потребителей в 43 населенных пунктах и 14 социально значимых объектов. Мощность отключенных потребителей – 7,4 МВт. В том числе в зоне ответственности ПСК – около 3,35 тысячи человек, 3,3 МВт. Максимально было задействовано 10 резервных источников электроснабжения мощностью 920 кВт.

"Всем потребителям в зоне ответственности АО "ПСК" подано напряжение… В 23.42 всем потребителям в зоне ответственности "Карелэнерго" подано напряжение", — говорится в сообщении Минэнерго.

Следственные органы Карелии во вторник сообщили о начале доследственной проверки по факту массового отключения электричества в населенных пунктах республики, где в декабре, по данным региональных властей, без света оставались почти 20 тысяч человек. В период с 10 по 24 декабря из-за непогоды от электричества было отключено 180 населенных пунктов в 15 районах Карелии. Согласно информации республиканского правительства, почти все аварийные ситуации произошли на линиях электропередачи "Карелэнерго".