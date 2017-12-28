Медведев поручил проработать вопрос финансирования телемедицины

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минфину проработать вопрос финансирования приоритетного проекта "Электронное здравоохранение", соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина РФ.

"Минздраву России (В.И. Скворцовой), Минфину России (А.Г. Силуанову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы дополнительного финансирования приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Здравоохранение" в части: обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации в части развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем, а также их ежегодного сопровождения в целях эффективной реализации приоритетного проекта "Электронное здравоохранение", — говорится в сообщении.