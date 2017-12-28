Медведев поручил Минздраву сделать медицинскую помощь в селах доступнее

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву РФ повысить доступность медпомощи в сельских населенных пунктах, а также обеспечить их мобильными медкомплексами, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

"Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минфину России (А.Г.Силуанову)…проработать вопросы дополнительного финансирования приоритетных проектов по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Здравоохранение" в части повышения доступности медицинской помощи в сельских населённых пунктах с учётом потребности в строительстве фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов и врачебных амбулаторий, а также обеспечения передвижными мобильными комплексами", — говорится на сайте;

Также им поручено проработать финансирование приоритетного проекта "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами" с 2018 по 2020 год и приоритетного проекта, направленного на повышение результативности лечения, в том числе путём развития системы научно-методологического сопровождения медицинских организаций, внедрения передовых методов лечения и лучших практик.