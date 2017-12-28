Медведев поручил Минздраву сделать медицинскую помощь в селах доступнее

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву РФ повысить доступность медпомощи в сельских населенных пунктах, а также обеспечить их мобильными медкомплексами, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Также им поручено проработать финансирование приоритетного проекта "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами" с 2018 по 2020 год и приоритетного проекта, направленного на повышение результативности лечения, в том числе путём развития системы научно-методологического сопровождения медицинских организаций, внедрения передовых методов лечения и лучших практик.