В Москве завершилось украшение парков к Новому году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украшение парков, подведомственных столичному департаменту культуры, к Новому году завершилось в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Оригинальное оформление получили более двух десятков парковых территорий. Среди них "Зарядье", Парк Горького и "Музеон", парк "Сокольники", сад "Эрмитаж" и сад имени Баумана, парк Победы на Поклонной горе, Измайловский парк, парк 850-летия Москвы", — говорится на сайте.

Отмечается, что одна из самых необычных новогодних елей — зеркальная — установлена в Парке Горького, ее высота составляет 12 метров, а диаметр — шесть. Она состоит из двух частей: снаружи новогоднюю ель сделали зеркальной, внутренняя ее часть собрана из светодиодов. В огромную инсталляцию можно зайти.

"Наша елка, как и сам Новый год, — символ единения. И неслучайно она состоит из двух половин. Уберите одну — и елка исчезнет. Все потому, что вместе мы можем добиться большего. И только вместе можем придумать и создать что-то волшебное, искреннее, настоящее", — приводит портал слова Марины Люльчук, директора Парка Горького.

Также в парке установили световой лабиринт, повторяющий очертания цифр 2018, а на Пушкинской набережной гости парка смогут сделать фото с другим арт-объектом — инсталляцией "Селедка под шубой".

"Она состоит из шести стендов, на которых изображены основные ингредиенты традиционного новогоднего салата. Огромные экраны-слои "Селедки под шубой" выстроены в нужном порядке, образуя целостную композицию", — описывается на сайте.

В парке "Музеон" установили композицию "Греющийся" — деревянного человека, обнимающего большой светящийся камень. Отмечается, что по задумке художника Алексея Мартинса, эта скульптура символизирует стремление человека к теплу и свету. На деревянных террасах неподалеку от "Греющегося" расположились светящиеся контуры пряничных человечков. Их высота составляет от 1,3 до 1,9 метра, в каждую фигуру можно зайти.

Праздничное оформление получил и парк "Сокольники". У арок главного входа расположились две кубические восьмиметровые ели, которые сияют и переливаются разноцветными огнями в такт играющей музыке. В самих арках установили светящиеся двухметровые снежинки, а на крышах зданий касс появились фигуры оленей.

Также в "Сокольниках" на главной аллее можно увидеть "Северное сияние". В деревянных арках здесь установили 220 светящихся колец разного диаметра, более тысячи строб-ламп и 500 светодиодных трубок, общая длина конструкции составила 100 метров. Все вместе создает эффект северного сияния.

В Перовском парке нарядили три новогодние ели, украшенные большими красными шарами. В этом же парке можно увидеть светящиеся фигуры снеговиков, медведицу с медвежонком, оленей и лисицу.

Яркое оформление получил парк Победы на Поклонной горе. Там установили более 40 ледяных фигур, каждая посвящена одной из сборных, принимающих участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году. В центре фестивальной площадки стоит ледяная копия Московского Кремля высотой 12 метров с пятью башнями.