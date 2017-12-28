РУДН планирует довести долю иностранных студентов в вузе до 40%

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Самый многонациональный вуз России — Российский университет дружбы народов (РУДН), где на сегодняшний день обучаются представители из 155 стран мира, намерен довести долю иностранных студентов до 40% к 2020 году, рассказали РИА Новости в учебном заведении.
"РУДН — самый интернациональный университет России. У нас учатся представители 155 стран, 500 национальностей. По соотношению иностранных студентов мы на 53-м месте в мировом рейтинге Times Higher Education — единственный российский вуз в ТОП-100 по данному показателю", — рассказал РИА Новости ректор вуза Владимир Филиппов.
Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, в прошлом году РУДН набрал более 3,6 тысячи обучающихся из-за рубежа, 73% из них – из стран дальнего зарубежья. При этом более половины иностранцев (53,6%) учатся "на контракте". "К 2020 году соотношение иностранцев к числу российских студентов планируется довести до 40%", — отметили в вузе.
По данным пресс-службы, в настоящее время доля иностранных студентов в РУДН составляет 35%.
По данным вуза, больше всего в университете учится студентов из Азии (около 1,4 тысячи человек), на втором месте – страны СНГ и Балтии (почти 900 человек), на третьем – Африка (почти 500 человек). Из стран Ближнего Востока и Северной Африки в РУДН в этом году учится более 360 человек, Америки – 313, Европы – почти 190 человек.
Вуз для иностранцев
Как пояснили в вузе, РУДН изначально ориентировался на подготовку национальных кадров для Африки и Латинской Америки. Эти регионы остаются в фокусе внимания и сегодня – в медицине, инженерии, междисциплинарных исследованиях, международных проектах. Например, РУДН подписал соглашение с Доминиканой о подготовке ординаторов, а Южно-Африканская Республика прислала 140 ребят учиться по аграрно-технологическому и медицинскому направлениям. Похожие проекты у вуза есть с Намибией, Анголой, Эквадором, Чили. Кроме того, в РУДН отметили, что связи со странами Азии и Ближнего Востока также традиционно сильны.
Кроме того, в сетевых университетах СНГ и ШОС обучение прошел 121 студент, 90 из которых получили образование на контрактной основе. По договорам о межвузовском сотрудничестве в РУДН приехал 101 обучающийся из 21 университета Германии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Марокко, Мексики, Турции, Франции.
РУДН в мире
Кроме того, РУДН подписал соглашение с министерством высшего образования Замбии и открыл Центр русского языка и довузовской подготовки. В этом центре могут учиться не только граждане Замбии, но и близлежащих стран – например, Анголы и ЮАР. Потом они смогут приехать в Россию, чтобы продолжить обучение. Также разработана система кластерного сотрудничества РУДН в других районах Африки, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке.
Как отметили в вузе, в 2017 году РУДН работал над развитием сети профильных классов во Вьетнаме, Иордании, Китае, Колумбии, Перу, Чили, Эквадоре, открыты новые классы в Бразилии, Великобритании, Доминикане, Индии, Иордании, Турции, Эквадоре и на Кубе. В 2018 году РУДН намерен открыть такой центр в Ливане.