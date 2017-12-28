РУДН планирует довести долю иностранных студентов в вузе до 40%

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Самый многонациональный вуз России — Российский университет дружбы народов (РУДН), где на сегодняшний день обучаются представители из 155 стран мира, намерен довести долю иностранных студентов до 40% к 2020 году, рассказали РИА Новости в учебном заведении.

"РУДН — самый интернациональный университет России. У нас учатся представители 155 стран, 500 национальностей. По соотношению иностранных студентов мы на 53-м месте в мировом рейтинге Times Higher Education — единственный российский вуз в ТОП-100 по данному показателю", — рассказал РИА Новости ректор вуза Владимир Филиппов.

Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, в прошлом году РУДН набрал более 3,6 тысячи обучающихся из-за рубежа, 73% из них – из стран дальнего зарубежья. При этом более половины иностранцев (53,6%) учатся "на контракте". "К 2020 году соотношение иностранцев к числу российских студентов планируется довести до 40%", — отметили в вузе.

По данным пресс-службы, в настоящее время доля иностранных студентов в РУДН составляет 35%.

"Мы начинаем работать с потенциальными студентами и их родителями задолго до поступления: проводим встречи, рассказываем об условиях обучения и жизни в России. Наши преподаватели выезжают в вузы-партнеры, читают лекции. Их задача – представить университет. Также распространяем информацию через ассоциации наших выпускников, работаем в социальных сетях. Проводим презентации, круглые столы, встречи в посольствах зарубежных стран, где рассказываем о своих возможностях", — сказала проректор по международной деятельности Лариса Ефремова.

По данным вуза, больше всего в университете учится студентов из Азии (около 1,4 тысячи человек), на втором месте – страны СНГ и Балтии (почти 900 человек), на третьем – Африка (почти 500 человек). Из стран Ближнего Востока и Северной Африки в РУДН в этом году учится более 360 человек, Америки – 313, Европы – почти 190 человек.

Вуз для иностранцев

Университет дружбы народов был создан в 1960 году специально для обучения иностранных студентов. Сейчас, по данным вуза, здесь учатся порядка 8 тысяч иностранных студентов, а число стран, откуда приезжают сюда на учебу, постоянно увеличивается. В 2017 году среди студентов появились выходцы из Саудовской Аравии и Гондураса.

Как пояснили в вузе, РУДН изначально ориентировался на подготовку национальных кадров для Африки и Латинской Америки. Эти регионы остаются в фокусе внимания и сегодня – в медицине, инженерии, междисциплинарных исследованиях, международных проектах. Например, РУДН подписал соглашение с Доминиканой о подготовке ординаторов, а Южно-Африканская Республика прислала 140 ребят учиться по аграрно-технологическому и медицинскому направлениям. Похожие проекты у вуза есть с Намибией, Анголой, Эквадором, Чили. Кроме того, в РУДН отметили, что связи со странами Азии и Ближнего Востока также традиционно сильны.

Как отметили в вузе, Европа не выделяется приоритетным регионом, однако количество учащихся оттуда постепенно увеличивается благодаря развитию межвузовского сотрудничества, в том числе – через совместные образовательные программы с ведущими университетами. Так, по программе Erasmus+ в РУДН прибыло 12 человек из шести университетов Греции, Испании, Италии, Португалии, а 22 российских студента поехали на обучение в восемь стран: Грецию, Италию, Испанию, Кипр, Мальту, Польшу, Румынию, Францию.

Кроме того, в сетевых университетах СНГ и ШОС обучение прошел 121 студент, 90 из которых получили образование на контрактной основе. По договорам о межвузовском сотрудничестве в РУДН приехал 101 обучающийся из 21 университета Германии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Марокко, Мексики, Турции, Франции.

РУДН в мире



Как сообщили в учебном заведении, в 2017 году РУДН разработал и начал внедрять систему кластерных взаимодействий с зарубежными партнерами. Кластер "Юг Африки" уже начал работать по академическому, научному направлениям, в области проектов с потенциальными работодателями региона.

Кроме того, РУДН подписал соглашение с министерством высшего образования Замбии и открыл Центр русского языка и довузовской подготовки. В этом центре могут учиться не только граждане Замбии, но и близлежащих стран – например, Анголы и ЮАР. Потом они смогут приехать в Россию, чтобы продолжить обучение. Также разработана система кластерного сотрудничества РУДН в других районах Африки, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке.

Университет также проводит Открытую олимпиаду для иностранных школьников и выпускников бакалавриата зарубежных вузов. В 2017 году прошло 33 предметных олимпиады по математике, физике, химии, биологии, русскому языку, правоведению / обществознанию в 13 странах (Анголе, Армении, Гамбии, Индии, Иордании, Кении, Китае, Ливане, Колумбии, Монголии, Непале, Турции, Эквадоре). Всего в 2017 году в олимпиадах РУДН приняли участие около двух тысяч человек, а по итогам 38 победителей поступили в Университет дружбы народов.

Как отметили в вузе, в 2017 году РУДН работал над развитием сети профильных классов во Вьетнаме, Иордании, Китае, Колумбии, Перу, Чили, Эквадоре, открыты новые классы в Бразилии, Великобритании, Доминикане, Индии, Иордании, Турции, Эквадоре и на Кубе. В 2018 году РУДН намерен открыть такой центр в Ливане.