В МИД прокомментировали публикации в СМИ о зарплатах российских дипломатов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали публикации в некоторых СМИ по поводу зарплат российских дипломатов.
"Не очень понятно, о каких "147 тысячах рублей в сутки" идет речь. Ни в сутки, ни в неделю никто таких денег в МИДе не получает", — сказал источник.
"Возможно, речь идет о среднестатистической месячной зарплате сотрудников загранучреждений, которая рассчитывается на основе утвержденных суточных", — отметил собеседник агентства.
"Если имелась в виду месячная зарплата работающих за рубежом дипломатов, то эти цифры сопоставимы. Но это наше предположение", — сказал источник в МИД.
"За пару часов, прошедших с момента публикации этих странных данных, на Смоленской площади зафиксированы десятки звонков с просьбой об устройстве на столь "прибыльную" работу. Увы, вынуждены констатировать: "147 тысяч рублей в сутки" дипломаты не получают", — заключил собеседник агентства.