В МИД прокомментировали публикации в СМИ о зарплатах российских дипломатов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали публикации в некоторых СМИ по поводу зарплат российских дипломатов.

Как сообщил РИА Новости источник в МИД, во внешнеполитическом ведомстве "с удивлением ознакомились" с публикациями в некоторых СМИ о том, что в зарубежных поездках дипломаты получают 147 тысяч рублей в сутки. По словам собеседника агентства, авторы публикаций ссылаются на информацию Минфина.

"Не очень понятно, о каких "147 тысячах рублей в сутки" идет речь. Ни в сутки, ни в неделю никто таких денег в МИДе не получает", — сказал источник.

"Возможно, речь идет о среднестатистической месячной зарплате сотрудников загранучреждений, которая рассчитывается на основе утвержденных суточных", — отметил собеседник агентства.

"Если имелась в виду месячная зарплата работающих за рубежом дипломатов, то эти цифры сопоставимы. Но это наше предположение", — сказал источник в МИД.

По его словам, в МИД надеются, что в ближайшее время в Минфине эту информацию уточнят и "дадут соответствующие разъяснения как СМИ, так и МИДу, с которым публикацию данных в таком виде не согласовывали".

"За пару часов, прошедших с момента публикации этих странных данных, на Смоленской площади зафиксированы десятки звонков с просьбой об устройстве на столь "прибыльную" работу. Увы, вынуждены констатировать: "147 тысяч рублей в сутки" дипломаты не получают", — заключил собеседник агентства.