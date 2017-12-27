Кадыров назвал "мышиной возней" блокировку его аккаунта в Facebook

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о блокировке своих аккаунтов в Facebook и Instagram, назвав такие действия "мышиной возней США".

Facebook заявил о деактивации аккаунта из-за списка "запрещённых лиц США". Очень спокойно отношусь к этой мышиной возне США. Но вопрос к Facebook и Минфину. Где ваша хваленная демократия и право граждан на получение информации? Или мнение 4 млн подписчиков ничего не значит? — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 27 декабря 2017 г.

Профили Кадырова в этих социальных сетях перестали работать в субботу. В Кремле заявили, что такое решение вызывает вопросы. В Госдуме назвали блокировку "вопиющим инцидентом". В среду в Facebook пояснили, что этот шаг связан с санкциями, которые ввели против главы Чечни в США.

Кадырова и еще нескольких россиян внесли в санкционный список Магнитского на прошлой неделе. Их обвиняют в нарушении прав человека. По мнению главы Чечни, Штаты не могут простить ему то, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом. Он также заявил, что права человека нарушают в США, а не в Чечне, а решение внести его в санкционный список назвал "наградой" от Америки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва, вероятнее всего, ответит на действия США зеркальными мерами.