В Госдуме назвали блокировку аккаунта Кадырова вопиющим прецедентом

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Блокировка аккаунтов главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в зарубежных соцсетях из-за американских санкций – вопиющий прецедент, который оказывает негативное влияние на формирование международной системы трансграничного распространения информации, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Facebook ранее объяснила блокировку аккаунта Кадырова его внесением в санкционный список США.

"Мы можем констатировать, что американская сторона использует систему произвольных и внесудебных ограничений для влияния на свободу слова в других странах. Социальные сети, распространяющие информацию вне американской юрисдикции, подверглись давлению со стороны американских властей с целью ограничения доступа к информации, не нарушающей закон и не противоречащей общепринятым этическим принципам", — сказал Левин журналистам, комментируя ситуацию.

"Это вопиющий прецедент, который, без сомнения, оказывает негативное влияние на формирование международной системы трансграничного распространения информации", — заявил он.