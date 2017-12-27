Новый год на телеэкранах: советская классика и розыгрыш миллиарда

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россиян, которые будут проводить новогодние каникулы у телеэкранов, ждут шедевры советского и мирового кинематографа, битвы экстрасенсов, любимые комедийные шоу и познавательные телепередачи, а также юбилейные концерты российских артистов эстрады.

Советская киноклассика и юбилейные концерты

Первый канал порадует телезрителей советской киноклассикой: 1 января в 10:15 начнется двухсерийная комедия Эльдара Рязанова "Служебный роман", в 15.30 — фильм Леонида Гайдая "Кавказская пленница или новые приключения Шурика". Комедия "Иван Васильевич меняет профессию" с участием Александра Демьяненко, Юрия Яковлева и Леонида Куравлева появится в эфире Первого канала 1 января в 17:10. Сказочный фильм Александра Роу "Морозко" по мотивам одноименной сказки запланирован к показу 2 января в 10:15.

Ценителям американского кинематографа придется по душе рождественская комедия "Один дома" (12:15) и "Один дома 2" (14.10). Вечером 2 января, в 21:20, Первый канал покажет "Аватар" Джеймса Кэмерона, самый кассовый фильм мира за всю историю, собравший в прокате 2,8 миллиарда долларов и многократно выдвигавшийся на разные кинопремии, в том числе, на "Оскар" в девяти номинациях.

Кроме того, 1 января в 13.10 к показу запланирован главный новогодний концерт, в котором примут участие Валерия и Юрий Антонов, Варвара и "Бурановские бабушки", "Иванушки Int." и "Фабрика", Олег Газманов и Александр Буйнов, Егор Крид, Полина Гагарина и DJ Smash, "А-Студио" и Александр Панайотов, Светлана Лобода и Вахтанг, Владимир Пресняков и Александр Иванов, Александр Ревва, Глюкоза и Нюша, Ани Лорак и МОТ, Елена Ваенга и Roberto Kel Torres, Сосо Павлиашвили и Леонид Агутин, "Ума Турман" и Лариса Долина, Тамара Гвердцители и Глеб Матвейчук, Диана Арбенина, Сергей Лазарев и многие другие. Большинство звезд специально объединятся в дуэты и трио, чтобы хиты в их исполнении зазвучали по-новому. Ведущие праздника — Валдис Пельш, Анастасия Макеева, Дмитрий Хрусталев и Яна Кошкина.

Полюбившийся миллионам российских зрителей сериал "Шерлок Холмс" выйдет в эфир 2 января в 0:15, 3 января — в 23:20, 4-5 января — в 23:25, 7 января — в 0:35. Поклонников детектива и его верного спутника ждут 1-й и 2-й сезоны сериала BBC.

Новогодний выпуск программы "Кто хочет стать миллионером?" покажут 2 января в 18.15, в новогоднем выпуске программы примут участие Лариса Гузеева, Леонид Ярмольник, Максим Леонидов, Зара, Полина Сибагатуллина и Антон Лирник.

Также в честь Нового года Первый канал дарит своим зрителям праздничные выпуски программы "Угадай мелодию": они будут в эфире с 3 по 6 января в 16.45. В музыкальных битвах примут участие Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Юлия Барановская, Елена Ваенга, Валерий Меладзе, Яна Кошкина, Анастасия Спиридонова, Александр Розенбаум, Жасмин, Игорь Николаев и многие другие.

Концерт, посвященный 75-летию певца, композитора, Народного артиста СССР Муслима Магомаева можно будет посмотреть 3 января в 12.15. В музыкальной программе примут участие звезды эстрадной и оперной сцены: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Николай Басков, EMIN, Валерия, Константин Меладзе, Тамара Гвердцители, Александр Панайотов, "A-Studio", Ольга Кормухина, Сергей Волчков, Алексей Воробьев, Методие Бужор и другие.

Шестого января в 12.15 на Первом — концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце: в юбилейном концерте он исполнит не только свои золотые шлягеры, но и новые песни, уже успевшие стать хитами. Поздравить юбиляра и спеть вместе с ним придут Иосиф Кобзон, Владимир Винокур, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Надежда Бабкина, Валерий Меладзе, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Лолита, Александр Маршал, Лайма Вайкуле, Фарух Закиров, Таня Буланова, Жасмин, Сосо Павлиашвили.

Документальный фильм "Рождество в России. Традиции праздника" можно будет посмотреть 6 января в 10.55, а в Рождество, 7 января, в 16.55 Первый канал покажет документальный фильм "Николай Чудотворец".

Музыкальные концерты и "Последний богатырь"

Телевизионная премьера сказочного блокбастера "Последний богатырь" состоится в новогодние праздники на телеканале "Россия". Фильм будет показан 1 января в 20:30 по московскому времени. Блокбастер производства Компании Disney в России и СНГ и компании Yellow Black and White режиссера Дмитрия Дьяченко побил все рекорды популярности и на сегодняшний день стал самым кассовым релизом в истории российского кино, собрав 1,73 миллиарда рублей.

"Последний богатырь" создан на основе русских сказок в лучших голливудских традициях. Его герои — персонажи народных сказок и былинные богатыри: Добрыня Никитич правит Белогорьем, Баба Яга летает в ступе, Водяной выпивает реку. Здесь есть царевна-лягушка, Чудо-Юдо и ожившая избушка на курьих ножках, но разыгранная с их участием история, отсылающая к былинным временам, остается, тем не менее, современной. У зрителей "Последнего богатыря" появится шанс по-новому взглянуть на персонажей, знакомых с детства, а сюжеты старых сказок получат неожиданное продолжение.

Первого января в 14:20 и 2 января в 12:50 на "России" — праздничный концерт "Песня года". На сцене "Олимпийского" соберутся лучшие исполнители 2017 года, которые напомнят россиянам о самых ярких и счастливых минутах уходящего года. Со своими главными и любимыми публикой хитами выступят самые популярные звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, София Ротару, Лайма Вайкуле, Валерия, Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Вера Брежнева, Ани Лорак, Светлана Лобода, Николай Басков и многие другие.

Первого января в 18:05 и 3 января в 13:35 — в эфире телеканала "Россия" — юмористическая программа "Юмор года". В этот же день в 00:45 телезрители увидят юбилейный концерт Ирины Аллегровой, которую поклонники называют "первой леди российского шоу-бизнеса". Четвертого января в 13:35 канал "Россия" покажет одно из главных музыкальных событий ушедшего года — гала-концерт "Новая волна-2017". Участники концерта: Ирина Аллегрова, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Игорь Крутой, "А-Студио", Николай Басков, Ани Лорак, Валерий Леонтьев, Дима Билан, Любовь Успенская, Тамара Гвердцители и прочие знаменитые артисты.

Большой рождественский концерт под названием "Русское рождество" можно будет посмотреть 7 января в 23:30. В этом праздничном музыкальном марафоне примут участие Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Дима Билан, Владимир Пресняков, София Ротару, Олег Газманов, Кристина Орбакайте, Ночные Снайперы, Денис Майданов, Сергей Трофимов, Вера Брежнева, "Руки Вверх!", ВИА Гра, Стас Пьеха, Александр Маршал, Елена Север, Стас Михайлов, Катя Лель, Анна Семенович, Николай Басков.

Новогодний миллиард

В первый день 2018 года в эфире НТВ состоится беспрецедентный для России розыгрыш "Новогодний миллиард" от государственных лотерей, где победителем сможет стать каждый участник.

"В связи с беспрецедентным ажиотажным спросом россиян на билеты "Русского лото" призовой фонд новогоднего тиража, по прогнозам аналитиков государственных лотерей, составит более миллиарда рублей. Примечательно, что вся сумма будет разыграна без остатка", — отмечают в пресс-службе телеканала.

Джек-пот будет разыгран на 15-м ходу или распределен между всеми победителями тиража. Игра будет идти до 88-го хода. Каждый второй билет окажется выигрышным.

В ходе прошлогоднего новогоднего тиража на НТВ было разыграно более 1,3 миллиарда рублей, обладателями денежных призов стали более 7 миллионов россиян. "Ожидается, что данный показатель серьезно увеличится во время грядущего тиража "Русского лото", а количество победителей превысит 15 000 000 участников", — отметили в пресс-службе канала.

Также Телеканал НТВ в праздничные каникулы предложит зрителям посмотреть киноленты "Сирота казанская", "Самый лучший день", "Жизнь впереди", "Приходи на меня посмотреть", "Дед Мороз. Битва магов", а также комедийный сериал "Соседи". В эфир выйдут и несколько музыкальных концертов, в частности, музпремия "Высшая лига — 2017", концерт "Руки Вверх!", концерт памяти Михаила Круга, праздничный концерт к 60-летию Военно-промышленной комиссии и другие.

Мистика, юмор и русские мультфильмы

С 1 по 8 января зрителей ТНТ ждут любимые выпуски шоу "Битва экстрасенсов", Comedy Club, "Однажды в России", а также сериалы "Чернобыль. Зона отчуждения" и "Универ". Так, 1 и 2 января канал покажет 17-й сезон "Битвы экстрасенсов", а 3 и 4 января — 18-й сезон самого мистического шоу ТНТ. Пятого января целый день на канале будет идти первый сезон сериала "Чернобыль. Зона отчуждения". По сюжету, пятеро молодых людей прыгают в старую "Волгу" и отправляются на поиски вора, укравшего из квартиры родителей главного героя 8 миллионов рублей. Грабитель — обычный московский айтишник — вместо того, чтобы "залечь на дно", тут же записывает видеоотчет, в котором сообщает, что финальная точка его путешествия — Чернобыльская АЭС и город Припять.

Шестого января на ТНТ 12-часовой марафон Comedy Club, одного из самых популярных комедийных шоу страны.

Седьмого января канал покажет шоу "Однажды в России": к самым ярким скетчам 2017 года добавятся новогодние выпуски, которые выходили на ТНТ в последние четыре года. В последний день новогодних каникул, 8 января, телезрители смогут еще раз окунуться в праздничную, беззаботную атмосферу 31 декабря 2017 года: начиная с 16.00 в эфире ТНТ — праздничные новогодние выпуски шоу "Где логика?", Comedy Woman, "Импровизация", "Студия СОЮЗ" и музыкальная битва в Comedy Club Караоке Star 2018.

С 1 по 3 января на РЕН ТВ будут показываться все мультипликационные фильмы отечественной студии "Мельница". В их числе — приключения трех богатырей, трилогия об Иване-Царевиче и Сером Волке, "Карлик-нос", "Крепость: Щитом и мечом", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты".

Поклонников документальных проектов РЕН ТВ ждет сразу три подарка: 4 января с десяти утра и до полуночи телеканал покажет вторую часть "Русских булок с Игорем Прокопенко", 6 января зрители увидят "День загадок человечества с Олегом Шишкиным", а 8 января РЕН ТВ покажет "День засекреченных списков".

Праздничный эфир дополнит классика современного российского кинематографа.

"РЕН ТВ запускает новую кинолинейку под названием "Четкое кино". В рамках "Четкого кино" телеканал покажет фильмы "Брат", "Брат-2", "Сестры", оба "Бумера", фильм и сериал "ДМБ", всю серию "Особенности национальной…" и комедию "Реальный папа", — отметили в пресс-службе телеканала.

Кроме этого, 7 января РЕН ТВ покажет многосерийный боевик "Отцы" — историю спасения старшеклассниц из рук торговцев людьми. Премьера "Отцов" прошла в апреле и стала самой успешной среди фильмов собственного производства телеканала за последние 10 лет. Воскресный показ продолжит концерт Михаила Задорнова "Глупота по-американски".

Марафон познавательных программ

Телеканал "ТВ Центр" в новогодние каникулы порадует своих зрителей документальными фильмами и познавательными и развлекательными передачами. Первого января известные артисты — гости новогоднего выпуска программы "Приют комедиантов" (21:25) — посоревнуются в остроумии и вспомнят свои новогодние приключения. Во вторник, 2 января в 10:55 все желающие смогут посмотреть документальный фильм "Советские секс-символы: короткий век". В среду, 3 января в 11:00 из телепередачи "Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!" зрители узнают малоизвестные факты из биографии артиста. О своих первых работах, главных кинематографических тайнах, а также о том, какой его фильм заклеймили позором, режиссер Владимир Меньшов расскажет Татьяне Устиновой в среду, 3 января, в 13:35 в программе "Мой герой".

В среду, 3 января, в 23:50, в эфире канала "ТВ Центр" документальный фильм "Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает", посвященный жизни и творчеству популярного писателя-юмориста.

В четверг, 4 января, в 10:35, зрители телеканала "ТВ Центр" увидят премьеру документального фильма "Трудно быть Алибасовым". Как легко догадаться, речь в нем пойдет о творческом пути одного из самых ярких музыкантов и продюсеров современной России.

В пятницу, 5 января, в 10:10 зрителей ждет премьера документального фильма "Ласковый май". Лекарство для страны". Зрителям расскажут историю возникновения и распада одной из самых известных поп-групп СССР.

Из документального фильма "Георгий Данелия. Великий обманщик", который выйдет в пятницу, 5 января, в 23:30 россияне узнают, почему Данелия не хотел снимать Сергея Бондарчука, на что шел ради Вахтанга Кикабидзе, как "осаждал" Любовь Соколову и многое другое. В субботу, 6 января, состоится гала-концерт "Все звезды Дорожного радио" с участием Валерия Меладзе, Николая Баскова, Лолиты, Игоря Николаева, Валерии, Наташи Королевой и многих других.

В воскресенье, 7 января, канал покажет документальный фильм "Земная жизнь Иисуса Христа". В 10:50 в праздничном эфире поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Рождеством.

Также в новогодние каникулы в эфире телеканала новогоднее кино "Мужчина в моей голове" (2 января 21.35), "Продается дача" (3 января 21:55), "Ночь одинокого филина" (4 января 21:40), лирическая комедия "Королева при исполнении" (5 января 21:35). В субботу, 6 января, зрителей порадуют фильмом-сказкой "После дождичка, в четверг" (9.20) и польским художественным фильмом "Знахарь" (14:45). В воскресенье, 7 января, россиян ждет советская комедийная мелодрама о взаимоотношениях между родителями, детьми, тещами и свекровями "По семейным обстоятельствам" (11.00), мелодрама "Любовь со всеми остановками" (00:05) и романтическая комедия "Поездка за счастьем" (01:45).