Новый год на телеэкранах: советская классика и розыгрыш миллиарда

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россиян, которые будут проводить новогодние каникулы у телеэкранов, ждут шедевры советского и мирового кинематографа, битвы экстрасенсов, любимые комедийные шоу и познавательные телепередачи, а также юбилейные концерты российских артистов эстрады.
Советская киноклассика и юбилейные концерты
Ценителям американского кинематографа придется по душе рождественская комедия "Один дома" (12:15) и "Один дома 2" (14.10). Вечером 2 января, в 21:20, Первый канал покажет "Аватар" Джеймса Кэмерона, самый кассовый фильм мира за всю историю, собравший в прокате 2,8 миллиарда долларов и многократно выдвигавшийся на разные кинопремии, в том числе, на "Оскар" в девяти номинациях.
Полюбившийся миллионам российских зрителей сериал "Шерлок Холмс" выйдет в эфир 2 января в 0:15, 3 января — в 23:20, 4-5 января — в 23:25, 7 января — в 0:35. Поклонников детектива и его верного спутника ждут 1-й и 2-й сезоны сериала BBC.
Новогодний выпуск программы "Кто хочет стать миллионером?" покажут 2 января в 18.15, в новогоднем выпуске программы примут участие Лариса Гузеева, Леонид Ярмольник, Максим Леонидов, Зара, Полина Сибагатуллина и Антон Лирник.
Концерт, посвященный 75-летию певца, композитора, Народного артиста СССР Муслима Магомаева можно будет посмотреть 3 января в 12.15. В музыкальной программе примут участие звезды эстрадной и оперной сцены: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Николай Басков, EMIN, Валерия, Константин Меладзе, Тамара Гвердцители, Александр Панайотов, "A-Studio", Ольга Кормухина, Сергей Волчков, Алексей Воробьев, Методие Бужор и другие.
Шестого января в 12.15 на Первом — концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском Дворце: в юбилейном концерте он исполнит не только свои золотые шлягеры, но и новые песни, уже успевшие стать хитами. Поздравить юбиляра и спеть вместе с ним придут Иосиф Кобзон, Владимир Винокур, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Надежда Бабкина, Валерий Меладзе, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Лолита, Александр Маршал, Лайма Вайкуле, Фарух Закиров, Таня Буланова, Жасмин, Сосо Павлиашвили.
Документальный фильм "Рождество в России. Традиции праздника" можно будет посмотреть 6 января в 10.55, а в Рождество, 7 января, в 16.55 Первый канал покажет документальный фильм "Николай Чудотворец".
Музыкальные концерты и "Последний богатырь"
"Последний богатырь" создан на основе русских сказок в лучших голливудских традициях. Его герои — персонажи народных сказок и былинные богатыри: Добрыня Никитич правит Белогорьем, Баба Яга летает в ступе, Водяной выпивает реку. Здесь есть царевна-лягушка, Чудо-Юдо и ожившая избушка на курьих ножках, но разыгранная с их участием история, отсылающая к былинным временам, остается, тем не менее, современной. У зрителей "Последнего богатыря" появится шанс по-новому взглянуть на персонажей, знакомых с детства, а сюжеты старых сказок получат неожиданное продолжение.
Первого января в 14:20 и 2 января в 12:50 на "России" — праздничный концерт "Песня года". На сцене "Олимпийского" соберутся лучшие исполнители 2017 года, которые напомнят россиянам о самых ярких и счастливых минутах уходящего года. Со своими главными и любимыми публикой хитами выступят самые популярные звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, София Ротару, Лайма Вайкуле, Валерия, Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Вера Брежнева, Ани Лорак, Светлана Лобода, Николай Басков и многие другие.
Большой рождественский концерт под названием "Русское рождество" можно будет посмотреть 7 января в 23:30. В этом праздничном музыкальном марафоне примут участие Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Дима Билан, Владимир Пресняков, София Ротару, Олег Газманов, Кристина Орбакайте, Ночные Снайперы, Денис Майданов, Сергей Трофимов, Вера Брежнева, "Руки Вверх!", ВИА Гра, Стас Пьеха, Александр Маршал, Елена Север, Стас Михайлов, Катя Лель, Анна Семенович, Николай Басков.
Новогодний миллиард
"В связи с беспрецедентным ажиотажным спросом россиян на билеты "Русского лото" призовой фонд новогоднего тиража, по прогнозам аналитиков государственных лотерей, составит более миллиарда рублей. Примечательно, что вся сумма будет разыграна без остатка", — отмечают в пресс-службе телеканала.
Джек-пот будет разыгран на 15-м ходу или распределен между всеми победителями тиража. Игра будет идти до 88-го хода. Каждый второй билет окажется выигрышным.
В ходе прошлогоднего новогоднего тиража на НТВ было разыграно более 1,3 миллиарда рублей, обладателями денежных призов стали более 7 миллионов россиян. "Ожидается, что данный показатель серьезно увеличится во время грядущего тиража "Русского лото", а количество победителей превысит 15 000 000 участников", — отметили в пресс-службе канала.
Также Телеканал НТВ в праздничные каникулы предложит зрителям посмотреть киноленты "Сирота казанская", "Самый лучший день", "Жизнь впереди", "Приходи на меня посмотреть", "Дед Мороз. Битва магов", а также комедийный сериал "Соседи". В эфир выйдут и несколько музыкальных концертов, в частности, музпремия "Высшая лига — 2017", концерт "Руки Вверх!", концерт памяти Михаила Круга, праздничный концерт к 60-летию Военно-промышленной комиссии и другие.
Мистика, юмор и русские мультфильмы
Шестого января на ТНТ 12-часовой марафон Comedy Club, одного из самых популярных комедийных шоу страны.
Седьмого января канал покажет шоу "Однажды в России": к самым ярким скетчам 2017 года добавятся новогодние выпуски, которые выходили на ТНТ в последние четыре года. В последний день новогодних каникул, 8 января, телезрители смогут еще раз окунуться в праздничную, беззаботную атмосферу 31 декабря 2017 года: начиная с 16.00 в эфире ТНТ — праздничные новогодние выпуски шоу "Где логика?", Comedy Woman, "Импровизация", "Студия СОЮЗ" и музыкальная битва в Comedy Club Караоке Star 2018.
Поклонников документальных проектов РЕН ТВ ждет сразу три подарка: 4 января с десяти утра и до полуночи телеканал покажет вторую часть "Русских булок с Игорем Прокопенко", 6 января зрители увидят "День загадок человечества с Олегом Шишкиным", а 8 января РЕН ТВ покажет "День засекреченных списков".
Праздничный эфир дополнит классика современного российского кинематографа.
"РЕН ТВ запускает новую кинолинейку под названием "Четкое кино". В рамках "Четкого кино" телеканал покажет фильмы "Брат", "Брат-2", "Сестры", оба "Бумера", фильм и сериал "ДМБ", всю серию "Особенности национальной…" и комедию "Реальный папа", — отметили в пресс-службе телеканала.
Кроме этого, 7 января РЕН ТВ покажет многосерийный боевик "Отцы" — историю спасения старшеклассниц из рук торговцев людьми. Премьера "Отцов" прошла в апреле и стала самой успешной среди фильмов собственного производства телеканала за последние 10 лет. Воскресный показ продолжит концерт Михаила Задорнова "Глупота по-американски".
Марафон познавательных программ
В среду, 3 января, в 23:50, в эфире канала "ТВ Центр" документальный фильм "Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает", посвященный жизни и творчеству популярного писателя-юмориста.
В пятницу, 5 января, в 10:10 зрителей ждет премьера документального фильма "Ласковый май". Лекарство для страны". Зрителям расскажут историю возникновения и распада одной из самых известных поп-групп СССР.
Из документального фильма "Георгий Данелия. Великий обманщик", который выйдет в пятницу, 5 января, в 23:30 россияне узнают, почему Данелия не хотел снимать Сергея Бондарчука, на что шел ради Вахтанга Кикабидзе, как "осаждал" Любовь Соколову и многое другое. В субботу, 6 января, состоится гала-концерт "Все звезды Дорожного радио" с участием Валерия Меладзе, Николая Баскова, Лолиты, Игоря Николаева, Валерии, Наташи Королевой и многих других.
Также в новогодние каникулы в эфире телеканала новогоднее кино "Мужчина в моей голове" (2 января 21.35), "Продается дача" (3 января 21:55), "Ночь одинокого филина" (4 января 21:40), лирическая комедия "Королева при исполнении" (5 января 21:35). В субботу, 6 января, зрителей порадуют фильмом-сказкой "После дождичка, в четверг" (9.20) и польским художественным фильмом "Знахарь" (14:45). В воскресенье, 7 января, россиян ждет советская комедийная мелодрама о взаимоотношениях между родителями, детьми, тещами и свекровями "По семейным обстоятельствам" (11.00), мелодрама "Любовь со всеми остановками" (00:05) и романтическая комедия "Поездка за счастьем" (01:45).