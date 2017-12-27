Мосгордума обещает постоянно работать над вопросом раздельного сбора мусора

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мосгордума в 2018 году будет постоянно работать над вопросом раздельного сбора мусора, заявил в среду председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"На сегодняшний момент какие-либо изменения в московское законодательство (в сфере раздельного сбора мусора) не потребуются. Но в связи с изменением федерального законодательства, конечно, мы этот вопрос будем очень внимательно изучать", — сказал он.

При этом Шапошников выразил уверенность, что в Мосгордуме "в 2018 году не то что вернутся к этому вопросу, но будут над ним постоянно работать".

Во вторник Совет Федерации одобрил закон, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов. В законе уточняются понятия "сбор отходов", "накопление отходов", "отходы от использования товаров". Территориальные схемы обращения с отходами перед их утверждением должны будут проходить процедуру общественного обсуждения. Также устанавливаются требования к площадкам накопления отходов.

Регионы должны будут проводить через публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций. Документ предоставит регионам более широкие полномочия в определении территориальных схем размещения отходов, которые раньше на федеральном уровне согласовывались с Росприроднадзором.