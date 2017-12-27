МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Необходимо обратить особое внимание на работу с кадрами по подготовке высококлассных специалистов по рабочим профессиям, поддержать эту сеть и приблизить ее к промышленным кластерам, считает президент РФ Владимир Путин.

"На что нам точно совершенно нужно обратить особое внимание — это на работу с кадрами по подготовке высококлассных специалистов по рабочим профессиям. Нам нужно поддержать эту сеть в регионах России, приближать ее к промышленным кластерам и к новым промышленным предприятиям", — сказал Путин в среду на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.