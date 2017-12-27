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Общество

Опрос показал, как россияне относятся к донорству крови

Сюжет:
"Общественные мнения" (284)
15:1427.12.2017
(обновлено: 15:21 27.12.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКров. Архивное фотоКров. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Число россиян, ни разу не сдававших кровь, за 10 лет сократилась с 64% до 52%; при этом каждый десятый объяснил свой страх перед донорством боязнью уколов, рассказал руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной движению "Я твой донор".

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© Пресс-служба МФТИ
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"Начиная с 2008 года… по всем аудиториям — и те, кто однажды сдавал кровь, и по тем, кто уже несколько раз сдавал кровь или являются регулярными донорами — действительно мы видим, что процент этой аудитории растет. Если мы от обратного посмотрим — тех, кто ни разу не сдавал кровь — то с 2008 года она у нас сократилась с 64% до 52%. С точки зрения того времени, которое прошло, поверьте, это достаточно существенные изменения", — сказал Родин.

По его словам, сегодня донорами крови преимущественно являются мужчины старшего возраста. Во многом это те люди, которые имеют опыт сдачи крови еще с советского времени. "Нам, конечно, необходимо, чтобы донорство молодело", — отметил Родин.

Согласно результатам опроса, 48% респондентов заявили, что не сдавали кровь, так как им не позволяет состояние здоровья. Как пояснил социолог, к этому ответу необходимо относиться с осторожностью. По его словам, это связано с большим количеством мифов в этой сфере, элементарной неграмотностью населения и естественными страхами человека. Он отметил, что такой ответ может быть на самом деле не корректен по отношению к настоящим медицинскими показаниями. Еще 16% респондентов ответили, что им не хватает на донорство времени.

В свою очередь, 11% заявили, что боятся вида крови, шприцев и боли, и это "в общем-то, достаточно искренний и честный ответ", сказал Родин.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Он также рассказал, что 10% опрошенных заявили о готовности сдавать кровь, но только для родственников и близких, а 7% объяснили свой отказ опасностью заражения при сдаче крови.

Родин также рассказал, что благодаря повышению информированности населения, с 2008 года значительно снизилась доля населения, которая боится заражения при сдаче крови. При этом число тех, кто уверен в безопасности современных технологий, регулярно увеличивалось.

Социолог также рассказал, что россияне стали сдавать кровь в первую очередь из гуманистических побуждений. По его словам, сами доноры среди причин для мотивации назвали сострадание и стремление помогать другим. Как рассказал Родин, в 2008 году в лидирующие позиции для россиян в качестве мотивации к донорству выступало, в том числе стремление получить материальную компенсацию.

В опросе ВЦИОМ приняло участие 1,8 тысячи респондентов по общероссийской выборке среди россиян старше 18 лет с погрешностью 2,5%.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Алан
Пусть разрешат анонимную сдачу. Я не хочу, чтобы мои имя и адрес вместе с группой крови и возможностью взять ДНК оказались доступны для шакалов, охотящихся за органами.
15:24
27.12.2017
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