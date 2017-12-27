Опрос показал существенный рост числа доноров среди россиян

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Число россиян, становившихся донорами, увеличилось за последние несколько лет: если в 2015 года их доля составляла 39%, то в 2017 году – уже 47%, сообщает в среду Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, которое ВЦИОМ провел совместно с Российским Красным Крестом, в 2017 году 12% россиян хоть однажды, но становились донорами, 15% сдавали кровь хотя бы несколько раз, 20% — более 3 раз. Пока не участвовали в программах по сдаче крови 52% граждан, утверждают социологи.

При этом большинство опрошенных (59%) информированы о месте расположения ближайшего Центра крови (среди ранее уже неоднократно сдававших кровь – 77%, среди не имеющих донорского опыта – 49%).

Около 57% россиян считают, что в стране существует проблема нехватки донорской крови. При этом по ощущениям россиян, дефицит донорской крови снижается: в 2008 году 76% опрошенных говорили, что запасов крови недостаточно. Тем не менее, сообщают социологи, денежные компенсации уже не воспринимаются как стимул участия: 58% считают, что необходимо развивать иные формы стимулирования донорства (в 2008 году 55% полагали, что для увеличения числа доноров достаточно только увеличить размер выплат).

"Страх заразиться инфекционными заболеваниями при сдаче крови, фиксировавшийся 10 лет назад, "сходит на нет": в 2008 году подобные опасения выражали 57% опрошенных, сегодня – только 20%. Уверенность в надежности современных медицинских технологий выросла: более двух третей наших сограждан (70%) убеждены – они позволяют обеспечить необходимую безопасность (в 2008 году – 35%)", — отмечают социологи ВЦИОМ.

Донорство крови: как сдают и где хранят © Екатерина Сытина Отделение трансфузиологии НИИ им. Н.В.Склифосовского © Екатерина Сытина Отделение трансфузиологии НИИ им. Н.В.Склифосовского © Екатерина Сытина Кушетка в отделении для заготовки крови © Екатерина Сытина Кушетка в отделении для заготовки крови © Екатерина Сытина Самое главное для донора – это быть честным и понимать, что он тоже несет ответственность © Екатерина Сытина Самое главное для донора – это быть честным и понимать, что он тоже несет ответственность © Екатерина Сытина Забор крови с помощью аферезной (разделительной) аппаратуры © Екатерина Сытина Забор крови с помощью аферезной (разделительной) аппаратуры © Екатерина Сытина Хранение эритроцитсодержащих сред © Екатерина Сытина Хранение эритроцитсодержащих сред © Екатерина Сытина Процесс заморозки плазмы © Екатерина Сытина Процесс заморозки плазмы © Екатерина Сытина Плазма может храниться до трех лет, но нужно соблюдать строгий температурный режим (-25°C) © Екатерина Сытина Плазма может храниться до трех лет, но нужно соблюдать строгий температурный режим (-25°C) © Екатерина Сытина Помещение криобанка в НИИ им. Н.В.Склифосовского © Екатерина Сытина Помещение криобанка в НИИ им. Н.В.Склифосовского © Екатерина Сытина Врач-трансфузиолог достает кассеты с замороженными эритроцитами © Екатерина Сытина Врач-трансфузиолог достает кассеты с замороженными эритроцитами © Екатерина Сытина Эритроциты хранятся при температуре +2–4°C © Екатерина Сытина Эритроциты хранятся при температуре +2–4°C © Екатерина Сытина Елена Кобзева, заведующая отделением трансфузиологии НИИ СП им. Н.В.Склифосовского © Екатерина Сытина Елена Кобзева, заведующая отделением трансфузиологии НИИ СП им. Н.В.Склифосовского /

Согласно данным опроса, главные мотивы участия в донорском движении: сострадание к людям в целом (56%), стремление помочь конкретному человеку (39%). О том, что сдавали кровь ради материального вознаграждения, сказали только 8% доноров.

"Интересно, что граждане, никогда не бывшие донорами, ставят финансовый мотив на второе место в рейтинге причин сдачи крови донорами (32%), а свое неучастие объясняют прежде всего состоянием здоровья (48%)", — подчеркивает ВЦИОМ.

Кроме того, более трех четвертей (81%) работников и учащихся выразили готовность принять участие в донорской акции, если бы она проводилась по месту работы/учебы.

"Как показал опрос, отношение работодателей к сотрудникам-донорам вполне лояльно: 44% опрошенных доноров оценили его как положительное и только 6% охарактеризовали как отрицательное. Практика по оформлению отгулов, положенных донорам по закону, была у 40% граждан, когда-либо сдававших кровь", — заключает ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 4-6 декабря, было опрошено 1800 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.