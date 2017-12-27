Движение на дорогах Москвы осложнено из-за перевозки детей на праздники

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дорожно-транспортная ситуация осложнена в Москве днем в среду, в городе осуществляются организованные перевозки детей колоннами автобусов из других городов на детские новогодние праздники, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки" , загруженность столичных дорог оценивается в 7 баллов.

"В настоящий момент движение в городе сильно затруднено. В Москву прибыли более 3,5 тысячи детей из разных регионов России в связи с проведением детских новогодних праздников. В городе осуществляются организованные перевозки детей колоннами автобусов в сопровождении ГИБДД", — говорится в сообщении.

Всего перевозят детей 75 автобусов, на пути следования колонн возможны ограничения движения — им будет отдаваться приоритет в движении для обеспечения безопасности, уточнили в центре.

В связи с возможными трудностями на дорогах автомобилистам настоятельно рекомендуется пользоваться общественным транспортом в течение всего дня. В случае пользования личным автомобилем, горожанам рекомендуется выезжать из города по вылетным магистралям до 15 часов или после окончания вечернего часа пик — после 20.00 по мск.