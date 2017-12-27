Следующий год в Ненецком автономном округе объявлен "Годом оленеводства"

МУРМАНСК, 27 дек — РИА Новости. Следующий, 2018 год пройдет в Ненецком автономном округе под знаком "Год оленеводства", сообщил врио главы НАО Александр Цыбульский на своей странице ВКонтакте.

"Так решили жители нашего округа, отдав большинство своих голосов за эту тему. Полностью поддерживаю тех, кто проявил гражданскую активность, приняв участие в опросе", — написал Цыбульский.

Он рассказал о том, что одним из первых жителей НАО, кто рассказал ему о том, как живут сегодня оленеводы, с какими проблемами сталкиваются, о чем переживают и на что надеются, стал Игорь Николаевич Ледков, который скончался в результате авиакатастрофы в аэропорту Нарьян-Мара 19 декабря этого года.

"Жизнь Игоря Николаевича оборвалась в результате страшной авиакатастрофы. Мы успели договориться о том, что оленеводству буду уделять самое пристальное внимание. Так и будет", — заявил Цыбульский.

Всего в двух опросах за выбор темы года приняло участие 1879 человек. "Год оленеводства" поддержали 503 человека, или 26,8% опрошенных. Всего на 10 голосов меньше набрала тема туризма – 493 голоса, или 26,2%. Третьей по числу голосов оказалась тема "Год высоких технологий" — 245 голосов, или 13%.

На сегодняшний день в Ненецком автономном округе проживает более 7,5 тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера — ненцев, что составляет 17,83% от общего населения. В оленеводстве занято 870 человек, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни (оленеводы и чумработницы). Поголовье оленей по данным на 1 июля 2017 года составляет 191,47 тысячи голов. Оленеводческую деятельность в Ненецком автономном округе осуществляют 22 предприятия различных форм собственности: одно государственное унитарное предприятие, 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, один из которых объединяет более 40 крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, в оленеводстве занято 11 семейных родовых общин малочисленных народов Севера.