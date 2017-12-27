Следующий год в Ненецком автономном округе объявлен "Годом оленеводства"

МУРМАНСК, 27 дек — РИА Новости. Следующий, 2018 год пройдет в Ненецком автономном округе под знаком "Год оленеводства", сообщил врио главы НАО Александр Цыбульский на своей странице ВКонтакте.
Он рассказал о том, что одним из первых жителей НАО, кто рассказал ему о том, как живут сегодня оленеводы, с какими проблемами сталкиваются, о чем переживают и на что надеются, стал Игорь Николаевич Ледков, который скончался в результате авиакатастрофы в аэропорту Нарьян-Мара 19 декабря этого года.
"Жизнь Игоря Николаевича оборвалась в результате страшной авиакатастрофы. Мы успели договориться о том, что оленеводству буду уделять самое пристальное внимание. Так и будет", — заявил Цыбульский.
На сегодняшний день в Ненецком автономном округе проживает более 7,5 тысячи представителей коренных малочисленных народов Севера — ненцев, что составляет 17,83% от общего населения. В оленеводстве занято 870 человек, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни (оленеводы и чумработницы). Поголовье оленей по данным на 1 июля 2017 года составляет 191,47 тысячи голов. Оленеводческую деятельность в Ненецком автономном округе осуществляют 22 предприятия различных форм собственности: одно государственное унитарное предприятие, 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, один из которых объединяет более 40 крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, в оленеводстве занято 11 семейных родовых общин малочисленных народов Севера.