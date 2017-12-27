В Госдуме предложили формат преподавания безопасного поведения в интернете

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Преподавать программу безопасного поведения в интернете детям можно с помощью вебинаров и онлайн-курсов, подготовленных экспертами, считает глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Ранее член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина заявила о необходимости выработать комплексную программу безопасного поведения детей в интернете, в которой были бы меры пресечения доступа к опасной информации и образовательные и развивающие направления. По мнению Духаниной, в такую программу нужно включить разработку и применение механизмов защиты детей от опасной информации, фильтрации сетевого контента, в том числе возможности досудебного ограничения доступа контента, противопоказанного несовершеннолетним.

По мнению Левина, необходимо в целом увеличить в школах количество классных часов для повышения компьютерной грамотности, которая включает безопасное поведение в интернете, а также повысить качество этого образования. В то же время депутат отмечает, что в РФ не хватает специалистов, которые могли бы проводить такие занятия.

"Эти проблемы могут решаться созданием онлайн-курсов и вебинаров, с одной стороны, с другой – записанными программами, которые могли бы показываться также в школах, где нет специалистов высокого уровня", — заявил РИА Новости Левин.

Глава думского комитета также отметил, что необходимо прививать интерес не только к компьютерной грамотности и безопасности, но и к информационным технологиям в целом.