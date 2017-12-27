Женщина спустя 20 лет нашла дочь, пропавшую во время войны в Чечне

МАХАЧКАЛА, 27 дек — РИА Новости. Женщина нашла свою дочь, которая пропала во время войны в Чечне, спустя 20 лет в Дагестане, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социального труда и развития республики.

Во время Первой чеченской кампании группа детей была эвакуирована из Чечни в Дагестан. "Среди детей была и маленькая Хава Далгатова. Без документов, не говорящая по-русски, девочка была доставлена в один из социальных центров. Ситуация усугублялась тем, что девочка являлась инвалидом первой группы, страдала психоневрологическим заболеванием", — говорится в сообщении.

В 1995 году ребенок попал в республиканский центр помощи семье и детям. В 1999 году Хаву перевели в дом-интернат "Забота", а в 2008 году, по достижении ребенком совершеннолетия, ее перевели в психоневрологический интернат "Милосердие". Все это время мать Хавы искала пропавшую дочь.

"Со слов Рабат Ибрагимовой, она не оставляла попытки разыскать ребенка. Женщине удалось отследить путь, который проделала ее пропавшая дочь. И несмотря на то, что девочка носила другую фамилию, она нашла ее. Когда об истории узнала общественность, в дело вмешались официальные лица. Делегация из Чеченской республики посетила интернат "Милосердие", — отмечает министерство.

Для установления родственной связи у женщин взяли образцы ДНК. Результаты исследования оказались положительными. В минтруда Дагестана семье помогли оформить все необходимые документы.