В ЛДПР подготовили проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовили законопроект, предусматривающий индексацию пенсий работающим пенсионерам с июля 2018 года, сообщает пресс-служба фракции.

"Законопроект направлен в правительство России для получения официального заключения, после чего будет внесен в Государственную думу", — говорится в сообщении.

По мнению депутатов, нельзя "делить" пенсионеров на работающих и неработающих, и одним индексировать пенсию, а другим — нет. В ЛДПР подчеркивают, что работодатель делал отчисления за всех пенсионеров, и отмечают, что пенсионеры продолжают трудиться, поскольку им не хватает денег.

Авторы инициативы надеются, что "норма постоянного действия о неиндексации будет исключена, а средства в бюджете для выполнения социальных обязательств перед пенсионерами найдены".