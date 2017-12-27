На салатовой ветке московского метро восстановили движение поездов

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буква М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метро введено в график, сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

Ранее столичный метрополитен сообщил, что интервалы движения поездов на южном участке "салатовой" ветки увеличены по техническим причинам. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что в тоннеле между станциями "Дубровка" и "Чкаловская" застрял поезд.

"11:55 Люблинско-Дмитровская линия. Движение введено в график", — говорится в сообщении Московского метрополитена.

Как уточнили в метро, остановка около 23 минут была связана со срабатыванием автоматической системы управления. В метрополитене подчеркнули, что пассажиры вышли на станции, никто из них "по тоннелю не ходил".