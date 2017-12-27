Регионам выделят средства на выплаты семьям при рождении первенца

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение регионам средств на различные социальные программы, в том числе 21,4 миллиарда рублей на выплаты семьям при рождении или усыновлении первого ребенка, сообщается на сайте кабмина в среду.

"Одобрить предложения Минтруда России о распределении в 2018 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, в объеме 21,4 миллиарда рублей", — говорится в решении кабмина.

Кроме того, правительство приняло проект распоряжения, согласно которому в 2018 году более 1,5 миллиарда рублей выделяется шести регионам (Ингушетия, Брянская, Московская, Самарская, Ульяновская области, Москва) на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, а также бесплатного проезда к месту лечения и обратно.

Кабмин также одобрил проект о распределении в 2018 году более 31,6 миллиарда рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Также одобрен проект о выделении около 9,9 миллиарда рублей на поддержку ведущих университетов России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Кроме того, кабмин одобрил проект об упрощении условий участия работодателей и граждан в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов. Предлагается не учитывать реализацию инвестиционных проектов при разработке региональных программ и предоставить регионам право устанавливать порядок и критерии отбора работодателей для включения в региональную программу и исключения из нее. Проект также предлагает наделить регионы, имеющие приоритетное право на привлечение трудовых ресурсов, правом менять в региональных программах перечень работодателей или профессий, на которые предполагается привлекать работников.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в части совершенствования механизма повышения мобильности трудовых ресурсов и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в решении правительства.