В "Яндекс.Такси" рассказали, как сэкономить на новогодних поездках

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сервис "Яндекс.Такси" выяснил, на какое время приходится наибольшее количество заказов в Москве и когда выгоднее всего вызывать такси в канун Нового года, а также 1 января.

Как отмечается в исследовании, проведенном компанией, одним из важнейших факторов, влияющих на цену, является количество свободных машин, доступных в конкретное время районе, в котором находится пассажир. В час пик таксопарки, подключенные к агрегаторам, стараются вывести на линию как можно больше водителей, однако этих мер не всегда бывает достаточно, говорят в компании. В таких случаях алгоритм сервиса автоматически формирует коэффициент, повышающий цену поездки. После снижения спроса и увеличения свободных машин цена уменьшается.

В праздники, отмечает "Яндекс", спрос на такси особенно высок. Из-за этого цены на поездки в новогоднюю ночь могут временно вырасти. В связи с этим аналитики компании изучили данные о том, как менялся повышающий коэффициент год назад — в ночь на 1 января 2017 года, а также в течение нескольких часов до и после боя курантов.

Так, 31 декабря спрос на поездки начинает расти с 15:00. Если выезжать раньше, до 13:00, поездка может стоить дешевле, говорят аналитики. Вечером повышенный спрос на такси наблюдается в 20:00-20:30. В это время многие водители такси завершают работу, чтобы встретить Новый год, отмечают в компании. Таким образом, "Яндекс.Такси" рекомендует выезжать из дома на полчаса-час раньше — например, в 19:30.

В новогоднюю ночь, после 00:00, на линии меньше всего водителей, поэтому и цены будут максимальными, предупреждают аналитики. Но к двум часам ночи, по данным сервиса, коэффициент снижается, так как на линию выходит больше водителей.

К пяти утра спрос на такси снова повышается. Утром 1 января, с 8:00 до 11:00, как правило, уже достаточно водителей и коэффициент приближается к норме, а в 13:00 он вновь увеличивается, выяснили в "Яндекс.Такси".