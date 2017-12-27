В Симферополе открылась выставка, посвященная строительству моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Передвижная выставка картин, эскизы и зарисовки для которых были сделаны на стройплощадке моста через Керченский полив, открылась в Симферополе, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

В экспозиции представлено более 30 полотен в разных техниках. Их авторы – представители Союза художников России из разных городов Крыма – провели несколько пленэров в Керченском проливе и изобразили на холсте ключевые этапы большой стройки. На картинах запечатлен процесс погружения свай, бетонирования опор, надвижки пролетных строений, сборки и установки судоходных арок.

Автор проекта "Мост, соединивший навеки" заслуженный работник культуры Крыма Сергей Пушкарев заявил, что наиболее значимые работы, отобранные искусствоведами, пополнят крымские музейные фонды.

"Через год дорога в Крым будет готова, и многие художники напишут, как по Крымскому мосту едут первые машины, покажут мост в работе, но само строительство этой дороги должно остаться в истории. Картины расскажут, как это было. Они передадут будущим поколениям энергетику, мощь, динамику проекта", — цитируются в сообщении слова художника Олега Танцюры.

Первая локация передвижной выставки – здание крымского парламента. В течение года она будет переезжать из одного города полуострова в другой.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.