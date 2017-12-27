В ОНФ предложили создать программу безопасного поведения детей в интернете

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Необходимо выработать комплексную программу безопасного поведения детей в интернете, в которой были бы меры пресечения доступа к опасной информации и образовательные и развивающие направления, сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта.

"Нельзя путать свободу познания с информационным "беспределом". Об этом президент Путин говорил в апреле этого года на Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ, организованном ОНФ. Необходима комплексная программа обеспечения безопасного и плодотворного пользования детьми интернетом", — цитирует пресс-служба движения члена центрального штаба ОНФ Любовь Духанину.

Опрос более 5 тысяч респондентов, проведенный ОНФ, показал, что 93% взрослых, имеющих несовершеннолетних детей, считают, что интернет несет в себе значительные угрозы для ребенка.

"Они указывают на наличие в интернете недостоверной или вредной информации, навязчивое описание жестокости, насилия, склонение к самоубийству и другие негативные составные сети, опасные для сознания и психики ребенка", — уточнили в ОНФ.

Фильтрацию контента на домашнем компьютере с помощью специальной программы осуществляют более 16% респондентов, еще 46% такую программу не устанавливали, но пытаются следить за тем, что смотрит ребенок. Около 14% ответили, что не отслеживают действия ребенка, хотя понимают, что стоило бы. Еще 6% указали, что не проверяли контент, но будут это делать после участия в опросе.

По мнению Духаниной, в такую программу нужно включить разработку и применение механизмов защиты детей от опасной информации, фильтрации сетевого контента, в том числе возможности досудебного ограничения доступа контента, противопоказанного несовершеннолетним.

"Отдельное внимание следует уделить разработке специальных программ, в том числе для школ и колледжей, по обучению детей и подростков безопасному пользованию интернетом. Помимо уроков информатики, это могут быть занятия в рамках классных часов с участием педагогов, психологов, специалистов в области сетевой безопасности", — отметила Духанина.