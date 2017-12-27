МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником и отметил профессионализм, собранность и оперативность российских спасателей, телеграмма размещена на сайте кабмина в среду.
"Спасать" и "спасибо" – слова однокоренные. Это слова, которые очень часто вам приходится слышать от людей. И искренняя благодарность спасённых помогает вам выдерживать тяжелейшие нагрузки", — добавил премьер, поблагодарив за добросовестную службу и тысячи спасённых жизней.
День спасателя отмечается в России 27 декабря. В этот день в 1990 году было принято постановление Совета Министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей" на правах Государственного комитета РСФСР.