МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником и отметил профессионализм, собранность и оперативность российских спасателей, телеграмма размещена на сайте кабмина в среду.

"Спасателей можно смело назвать героями, ведь каждый из вас, отправляясь на службу, всегда готов к подвигу. Ваша работа – одна из самых гуманных и благородных. Она требует не только высокого профессионализма, собранности, оперативности, взаимовыручки, но и таких качеств, как внимание и сочувствие к чужой беде. Ведь именно вы первыми оказываете помощь людям, попавшим в сложные и опасные ситуации, с риском для жизни и здоровья боретесь с пожарами и наводнениями, ликвидируете последствия землетрясений и техногенных катастроф. Вы всегда там, где трудно, где произошла трагедия, где требуется ваше участие", — говорится в поздравлении.

"Спасать" и "спасибо" – слова однокоренные. Это слова, которые очень часто вам приходится слышать от людей. И искренняя благодарность спасённых помогает вам выдерживать тяжелейшие нагрузки", — добавил премьер, поблагодарив за добросовестную службу и тысячи спасённых жизней.

День спасателя отмечается в России 27 декабря. В этот день в 1990 году было принято постановление Совета Министров РСФСР "Об образовании Российского корпуса спасателей" на правах Государственного комитета РСФСР.