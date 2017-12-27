Фонд соцстрахования назвал регионы-лидеры по выдаче электронных больничных

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Фонд социального страхования (ФСС) назвал регионы России, показавшие самые высокие результаты по выдаче больничных россиянам в электронном виде: лидером по числу электронных листков нетрудоспособности в 2017 году стала Белгородская область, следует из аналитических материалов, поступивших в распоряжение РИА Новости.

В России с 1 июля появилась возможность оформления электронного больничного листа, соответствующий закон в мае подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее сообщалось, что по прогнозам ФСС уже в следующем году каждый десятый больничный будет выдаваться в электронном виде.

"По состоянию на 26 декабря количество электронных больничных в России уже превысило 225 тысяч штук, что составляет 1,11% от листков нетрудоспособности, выданных в бумажном виде", — говорится в материалах.

Согласно предоставленным данным, самым передовым в этом отношении регионом стала Белгородская область. Здесь было выдано почти 34,5 тысячи электронных больничных. В топ-5 лидеров также вошли Липецкая область (более 21 тысячи электронных листков), Мордовия (более 16,5 тысячи), Кемеровская область (более 13,2 тысячи) и Марий Эл (более 7,8 тысячи).

Мордовия стала лидером по относительному показателю числа электронных больничных — в процентном соотношении с теми, что были выданы на бумажных носителях. Здесь этот показатель превысил 18%. На втором месте Липецкая область — 15,5%, на третьем — Белгородская область — более 14,5%. Высокие показатели также продемонстрировала Чечня (11,3%) и Марий Эл (8,3%).

Как сообщили в фонде, по состоянию на декабрь 2017 года всего в России зарегистрировано 11,8 тысячи медицинских организаций всех форм собственности, имеющих лицензию на медицинскую деятельность и выдающих листки нетрудоспособности. Почти треть из них — более 3,7 тысячи медицинских организаций — уже передают электронные больничные в Единую информационную систему "Соцстрах" Фонда социального страхования. По данным фонда, в 31 регионе РФ свыше 50 % медицинских организаций формируют листки нетрудоспособности в электронном виде.