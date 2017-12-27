На московских водоемах пробурят лунки для аэрации воды

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Около 12 тысяч лунок для аэрации воды пробурят на московских водоемах зимой, делается это для того, чтобы подо льдом не погибла рыба и другая живность, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Аэрацию прудов и озер начали проводить в Москве. Лунки уже появились на Царицынских, Головинских и Борисовских прудах, Черном и Белом озере и других городских водоемах. Благодаря отверстиям вода насыщается кислородом, который зимой необходим обитающим подо льдом рыбам, моллюскам и ракообразным", — говорится в сообщении.

Генеральный директор ГУП "Мосводосток" Константин Ишханян рассказал, что работы по естественной аэрации водоемов со стоячей водой начинаются при толщине льда на них больше 10 сантиметров.

"Сейчас она уже выше этого показателя. Лунки диаметром от 20 до 30 сантиметров проделывают специальным буром. Снег и лишний лед вокруг них расчищают. Сверху отверстия накрывают аэрационными деревянными коробами. Наши специалисты регулярно объезжают водоемы и снимают с лунок образовавшийся лед", — сообщил он.

Всего на более чем 200 столичных водоемах появится около 12 тысяч таких прорубей.

Кроме того, на Москву-реку этой зимой впервые выйдут спасательные катера-вездеходы. Они смогут пройти даже по колотому льду, на них спасатели будут патрулировать места зимней рыбалки.