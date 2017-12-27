Медведев поручил создать реабилитационные центры для инвалидов в Крыму

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минздраву и Минфину проработать вопрос создания на базе санаториев в городах Евпатория и Саки реабилитационных центров для инвалидов с детства, поручение опубликовано на сайте кабмина в среду.

"Минтруду России (М. А. Топилину), Минздраву России (В. И. Скворцовой) и Минфину России (А. Г. Силуанову) совместно с правительством Республики Крым проработать вопрос создания, включая источники финансирования, на базе санаторно-курортных организаций в городах Евпатория и Саки специализированных реабилитационных центров для инвалидов с детства, взрослых и граждан старшего возраста с инвалидностью", — говорится в сообщении.

О результатах нужно доложить до 30 марта 2018 года.

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