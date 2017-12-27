В Московском зоопарке появились три пары папуанских пингвинов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В столичном зоопарке появились три пары папуанских пингвинов, сообщается на официальном портале мэра Москвы во вторник.

"Необычный подарок к Новому году жителям и гостям столицы подготовил Московский зоопарк. Шесть папуанских (или субантарктических) пингвинов привезли в зоосад из Германии в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе. Животных поселили в вольере на старой территории зоопарка у входа в "Дом птиц", — говорится в сообщении.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что пингвинам от двух до 13 лет, они обживают свой вольер, изучают бассейн и с любопытством встречают гостей.

"Птицы именно этого вида снимались в комедии 2011 года "Пингвины мистера Поппера" с Джимом Керри в главной роли. Там их тоже было шестеро. У нас также живут пингвины Гумбольдта и очковые пингвины. И те и другие меньше ростом, чем папуанские, и в отличие от выходцев из Антарктики зимнему холоду предпочитают тропическую жару. Поэтому круглый год они находятся в закрытых помещениях, где создается комфортный для них микроклимат", — отметила она.