Глава Хакасии назвал справедливым решение о возврате изъятых детей в семью

КРАСНОЯРСК, 27 дек — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин назвал действия органов опеки неквалифицированными, а решение суда о возврате в семью приемных детей, которые были изъяты из-за того, что у одного из семерых были слишком длинные для мальчика волосы, справедливым, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь руководителя региона Николай Денисов.

По мнению Зимина, любые действия чиновников, которые напрямую затрагивают судьбы детей, должны быть направлены только в их пользу, тем более, когда речь идет о детях со сложной судьбой.

"Решение суда считаю справедливым, а вот работу некоторых сотрудников из органов опеки и попечительства считаю, мягко говоря, неквалифицированной. Специалисты из таких структур должны не только досконально вникать в проблемы семей, где есть приемные дети, но и делать все от них зависящее, чтобы эти проблемы решить. Нам предстоит еще разобраться, на каком основании было допущено нарушение прав семьи с приемными детьми. Однозначно, будем очень тщательно разбираться, и виновные понесут наказание", — привел пресс-секретарь слова Зимина.

Ранее СМИ сообщили, что у жительницы Хакасии служба опеки изъяла семерых детей из-за того, что волосы ее четырехлетнего сына посчитали слишком длинными для мальчика. Сенатор Елена Мизулина заявила, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий органов опеки. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что разберется в ситуации и даст оценку действиям сотрудников органов опеки. Зимин взял ситуацию под личный контроль, а региональное управление СК и прокуратура начали проверку действий органов опеки. В пятницу суд Боградского района удовлетворил требования стороны защиты в полном объеме и обязал вернуть изъятых детей в приемную семью. Советники Кузнецовой сообщили, что нашли нарушения в работе органов опеки в Хакасии.

По данным адвоката Юлии Богодист, представляющего интересы семьи, на сегодняшний день дети в семью еще не вернулись, но предоставленный для этого срок, еще не истек.