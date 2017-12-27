Минздраву поручили разработать план повышения качества помощи онкобольным

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере поручил Минздраву разработать "дорожную карту" по повышению доступности и качества медпомощи онкобольным, поручение опубликовано на сайте кабмина в среду.

"Разработать план мероприятий ("дорожную карту") по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Проект указанного плана представить в правительство до 1 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

Минздраву совместно с Минтрудом также поручено подготовить предложения по долговременному сопровождению инвалидов с детства после достижения ими 18 лет, в том числе больных с детским церебральным параличом, включая предложения по совершенствованию их санаторно-курортного лечения.

О результатах необходимо доложить до 10 февраля 2018 года.

"Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учётом ранее данных поручений правительства дополнительно проработать вопрос оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных граждан, не имеющих регистрацию по месту пребывания. О результатах доложить в правительство Российской Федерации до 20 марта 2018 года", — отмечает кабмин.