Минюст определится с декриминализацией оборота обезболивающих лекарств

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минюсту проработать вопрос декриминализации обезболивающих лекарственных средств с содержанием наркотических элементов, поручение опубликовано на сайте кабмина в среду.

"Минюсту (А. Коновалову) совместно с Минздравом России, МВД России и с участием Верховного суда определить возможные пути декриминализации деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что о результатах нужно доложить до 10 февраля 2018 года.

"Совместно с Минздравом и Минтрудом с учётом подготовки в Государственной думе ко второму чтению законопроекта №879343-6, внесённого членами Совета Федерации Г. Н. Кареловой, А. А. Клишасом и другими, дополнительно проработать вопрос о возможности расширения опеки в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями. О результатах доложить до 17 марта 2018 года", — говорится в сообщении.