Новую структуру нижегородского правительства представят после Нового года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует после Нового года представить новую структуру регионального правительства и его кадровый состав.

"В ближайшее время, после Нового года, я подпишу новую структуру (регионального правительства), в рамках которой мы будем работать. Конечно, она будет в дальнейшем актуализироваться с учетом использования современных процессных подходов, создания модели расчета оптимальной численности персонала. Также обеспечим наполнение кадрами, профессионалами в ближайший месяц соответствующие структуры", — сказал Никитин на встрече с представителями органов власти региона, руководителями предприятий и общественных организаций.

Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области в сентябре. По его мнению, "было абсолютно правильным закончить этот год с той командой, которая его начинала". Глава региона поблагодарил членов облправительства за работу, отметив, что "все эти три месяца — это была хорошая, слаженная работа".

"Те, с кем мы работали в последние три месяца, мы в том или ином качестве будем продолжать трудиться на благо Нижегородской области", — добавил врио губернатора.

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