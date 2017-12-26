Новую структуру нижегородского правительства представят после Нового года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует после Нового года представить новую структуру регионального правительства и его кадровый состав.
Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области в сентябре. По его мнению, "было абсолютно правильным закончить этот год с той командой, которая его начинала". Глава региона поблагодарил членов облправительства за работу, отметив, что "все эти три месяца — это была хорошая, слаженная работа".
"Те, с кем мы работали в последние три месяца, мы в том или ином качестве будем продолжать трудиться на благо Нижегородской области", — добавил врио губернатора.
Другие новости региона читайте здесь>>